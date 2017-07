Frankfurt - Schwache Autoaktien und der starke Euro haben den DAX belastet, so die Deutsche Börse AG.Am gestrigen Dienstag sei es zwar wieder etwas nach oben gegangen, der Index habe mit 12.271 Punkten am Mittag aber immer noch deutlich unter dem Niveau von 12.430 Zählern vor einer Woche notiert. Und das Allzeithoch vor fünf Wochen bei 12.951,54 Punkten sei in weite Ferne gerückt.

