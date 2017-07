IRW-PRESS: SOUTHERN SILVER EXPLORATION CORP: Southern Silver durchteuft bei aktuellen Bohrungen im Projekt Cerro Las Minitas einen hochgradigen Ausläufer auf 12,5 m (g.w.M.) mit 154 g/t Ag, 2,0 g/t Au, 3,2 % Pb und 3,9 % Zn (558 g/t Ag-Äqu.; 15,7 % Zn-Äqu.)

Southern Silver Exploration Corp. (TSX.V:SSV) (Southern Silver) berichtete heute, dass das Unternehmen im Zuge des aktuellen Kernbohrprogramms im Projekt Cerro Las Minitas im mexikanischen Bundesstaat Durango weitere hochgradige Mineralisierung entdeckt hat. Bohrloch 17CLM-101 durchteufte zwei mächtige Mineralisierungsabschnitte, die das Potenzial für beachtliche Ausläufer der Lagerstätten Blind Zone und Skarn Front südöstlich ihrer aktuell mit Bohrungen ermittelten Grenzen eröffnen. Hier die wichtigsten Ergebnisse aus Bohrloch 17CLM-101:

- ein 17,6 m mächtiger Bohrlochabschnitt (12,5 m geschätzte wahre Mächtigkeit; g.w.M.) mit durchschnittlich 154 g/t Ag, 2,0 g/t Au, 3,2 % Pb und 3,9 % Zn (558 g/t Ag-Äqu.; 15,7 % Zn-Äqu.) ab einer Bohrlochtiefe von 229,9 m, einschließlich eines hochgradigeren Abschnitts von 4,2 m (3,0 m g.w.M.) mit durchschnittlich 329 g/t Ag, 4,6 g/t Au, 7,4 % Pb und 7,3 % Zn (1.175 g/t Ag-Äqu.; 33,2 % Zn-Äqu.); und - ein 10,1 m mächtiger Bohrlochabschnitt (9,2 m g.w.M.) mit durchschnittlich 220 g/t Ag, 0,3 % Cu, 3,6 % Pb und 5,4 % Zn (574 g/t Ag-Äqu.; 16,2 % Zn-Äqu.) ab einer Bohrlochtiefe von 462,5 m, einschließlich eines hochgradigeren Abschnitts auf 2,3 m (2,1 m g.w.M.) mit durchschnittlich 373 g/t Ag, 0,9 % Cu, 7,4 % Pb und 10,3 % Zn (1.089 g/t Ag-Äqu.; 30,7 % Zn-Äqu.).

Der obere mineralisierte Abschnitt in Bohrloch 17CLM-101 steht in räumlichem Zusammenhang mit mächtigen Monzonit-/Felsitabschnitten und scheint ein südöstlicher Ausläufer der Lagerstätte Blind Zone zu sein. Der tiefere Abschnitt ist eine laterale Abzweigung (rund 125 m) der in Bohrloch 11CLM-025 durchteuften Mineralisierung (Bohrlochabschnitt von 10,8 m mit 182 g/t Ag, 0,5 % Cu, 1,6 % Pb und 6,4 % Zn) und erstreckt sich ausschließlich entlang der Vorderflanke des Skarns, der den zentralen Intrusionskörper umgibt (Zone Skarn Front). Weder Bohrloch 11CLM-025 noch Bohrloch 12CLM-040, das unmittelbar südöstlich von 17CLM-101 liegt, erprobten das Zielgebiet Blind Zone.

Die Ergebnisse aus Bohrloch 17CLM-101 sind von Bedeutung aufgrund:

- der Identifizierung von relativ seichten mineralisierten Abschnitten mit Edelmetallanreicherung in zwei separaten Zonen, die offen und auf über 500 m in lateraler Richtung nach Südosten und auf bis zu 500 m entlang des Einfallwinkels von Bohrloch 17CLM-101 noch weitgehend unerprobt sind; und - der Identifizierung von Goldgehalten (bis zu 4,6 g/t Au auf 3,0 g.w.M.) im oberen Abschnitt, was aus geologischer Sicht von besonderem Interesse ist, da dies den Wert des neuentdeckten Abschnitts weiter verbessert.

Im Rahmen der geplanten Explorationsbohrungen 2017, für die ein Budget von 2 Millionen USD bereitgestellt wurde, konnten bis dato rund 10.650 Meter in 14 Bohrlöchern absolviert werden. Die Bohrungen werden im Juli in der Zielzone North Skarn sowie den südöstlichen Ausläufern der Zonen Blind und Skarn Front fortgesetzt.

Tabelle 1: Ausgewählte zusammengesetzte Proben aus den Bohrungen 2016/17 im Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40461/NR-11-17 Southern Silver Extends Mineralization to the Southeast at Cerro Las Minitas_DEPRcom.001.png

Goldanalyse anhand Brandprobe/Atomabsorption und ICP-AES-Methode durch ALS Laboratories, North Vancouver, BC. Analyse von Grenzwertüberschreitungen bei Silber (> 100 ppm), Kupfer, Blei und Zink (> 1 %) durch ICP-Analyse des Erzgehalts, hohe Grenzwertüberschreitungen bei Silber (> 1500 g/t Ag) und Gold (> 10 g/t Au) werden zusätzlich anhand der Brandprobe analysiert. Analyse hoher Pb-Grenzwertüberschreitungen (> 20 %) und Zn-Grenzwertüberschreitungen (> 30 %) durch Titration. Der Silberäquivalentwert und der Zinkäquivalentwert wurden auf Basis der folgenden Metall-Durchschnittspreise errechnet: 18,2 USD/Unze für Silber, 1240 USD/Unze für Gold, 2,8 USD/Pfund für Kupfer, 0,9 USD/Pfund für Blei und 0,94 USD/Pfund für Zink. In den Silberäquivalent- und Zinkäquivalentberechnungen wurde die relative metallurgische Ausbeute der Metalle nicht berücksichtigt. Die Berechnung der Erzgehalte der zusammengesetzten Proben erfolgte - wenn nicht anders angegeben - auf Basis eines Silberäquivalent-Cutoff-Werts von 80 g/t und einer internen Verwässerung von < 20 %; anomale Durchschneidungen wurden auf Basis eines Silberäquivalent-Cutoff-Werts von 10 g/t berechnet.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/40461/NR-11-17 Southern Silver Extends Mineralization to the Southeast at Cerro Las Minitas_DEPRcom.002.png

Abbildung 1: Lageplan mit der Verteilung der Bohrlöcher des Kernbohrprogramms 2017 bei Cerro Las Minitas

Projekt Cerro Las Minitas

Die Exploration im Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas im mexikanischen Durango - dem Flaggschiffprojekt des Unternehmens - wird von Electrum Global Holdings L.P. (Electrum) finanziert. Electrum hat die Mittel für ein breites Spektrum an Explorationsaktivitäten bereitgestellt und sich durch Explorationsaufwendungen in Höhe von 5,0 Millionen USD für das Konzessionsgebiet 60 % der Projektanteile gesichert; Southern Silver fungiert als Projektbetreiber.

Das Projekt Cerro Las Minitas enthält laut Schätzung abgeleitete Ressourcen im Umfang von 17,5 Mio. Unzen Silber, 237 Mio. Pfund Blei und 626 Mio. Pfund Zink (77,3 Mio. Unzen Ag-Äqu.) sowie angezeigte Ressourcen im Umfang von 10,8 Mio. Unzen Silber, 189 Mio. Pfund Blei und 207 Mio. Pfund Zink (36,5 Mio. Unzen Ag-Äqu.) (Stand: 21. März 2016).(1)

Im Projekt Cerro Las Minitas wurden bislang insgesamt 104 Bohrlöcher über 46.351 Meter absolviert und bis dato rund 10,8 Millionen USD in die Exploration des Konzessionsgebiets investiert.

Über Southern Silver Exploration Corp.

Southern Silver Exploration Corp. ist ein auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallen spezialisiertes Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung von Rohstofflagerstätten von Weltformat im Norden bzw. Zentrum von Mexiko sowie im Süden der USA konzentriert. Unser besonderes Augenmerk gilt dem Silber-Blei-Zink-Projekt Cerro Las Minitas im Herzen des mexikanischen Silbergürtels Faja de Plata, der zahlreiche erstklassige Rohstofflagerstätten - wie z.B. Penasquito, San Martin, Naica und Pitarilla - beherbergt. Wir haben ein Team aus erfahrenen Experten mit besten technischen, betrieblichen und geschäftlichen Fachkenntnissen zusammengestellt, die uns bei der Exploration und beim Ausbau des Projekts Cerro Las Minitas zu einem erstklassigen hochgradigen Silber-Blei-Zink-Bergbaubetrieb, gemeinsam mit unserem Partner Global Holdings LP, unterstützen. Das Unternehmen beschäftigt sich entweder direkt oder indirekt über Joint Ventures mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionen in größeren Rechtsstaaten. Zu unserem Konzessionsportfolio zählt auch das Porphyr-Kupfer-Goldprojekt Oro im Süden des US-Bundesstaates New Mexico.

1. Die Ressourcenschätzung für Cerro Las Minitas wurde auf Basis der CIM-Richtlinien für die Klassifizierung von Mineralressourcen erstellt. Die Ressourcen werden im Wesentlichen von geologischen Rahmenbedingungen und Shells mit einem ungefähren Erzgehalt von 10 g/t Silberäquivalent begrenzt. Die Blockmodelle umfassen eine Reihe von Blöcken im Format 10 m x 2 m x 10 m, wobei die Werte für Au, Ag, Cu, Pb, Zn und Ag-Äqu. mittels ID2 -Gewichtung interpoliert wurden. Unter Berücksichtigung eines Silberäquivalent-Cutoff-Werts von 150 g/t wurden anhand der Modelle 3.724.000 Tonnen angezeigte Ressourcen mit einem Durchschnittsgehalt von 90 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 2,3 % Pb, 2,5 % Zn und 0,09 % Cu bzw. kumuliert insgesamt 6.611.000 Tonnen abgeleitete Ressourcen mit einem Durchschnittsgehalt von 82 g/t Ag, 0,17 g/t Au, 1,6 % Pb, 4,3 % Zn und 0,2 % Cu ermittelt. Für die Berechnung der Cutoff-Werte der Mineralressourcen wurden langfristige Durchschnittspreise von 15 $/Unze für Silber, 1.100 $/Unze für Gold, 2,75 $/Pfund für Kupfer, 0,90 $/Pfund für Blei und 0,90 $/Pfund für Zink sowie eine Metallausbeute von jeweils 82 % für Silber, 86 % für Blei und 80 % für Zink herangezogen. In den Silberäquivalentberechnungen wurde die relative metallurgische Ausbeute der Metalle nicht berücksichtigt. Alle Preise sind in US-Dollar angegeben. Mineralressourcen haben rein konzeptionellen Charakter und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert. Die aktuelle Ressourcenschätzung wurde von Garth Kirkham, P.Geo. (Kirkham Geosciences Ltd.) erstellt, der in seiner Funktion als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger für die Präsentation und Prüfung der Mineralressourcenschätzung verantwortlich zeichnet.

Robert Macdonald, MSc., P.Geo, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 für die Beaufsichtigung der Explorationsarbeiten im Projekt Cerro Las Minitas sowie für die Erstellung der Fachinformationen in der vorliegenden Meldung verantwortlich.

Für das Board of Directors:

Lawrence Page Lawrence Page, Q.C.

President & Director, Southern Silver Exploration Corp.

Für nähere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Southern Silver (southernsilverexploration.com) oder kontaktieren Sie uns unter der Tel.nr. 604.641.2759 bzw. E-Mail-Adresse ir@mnxltd.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die eigentlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen der Zeitplan und der Erhalt der entsprechenden Genehmigungen von Regierung und Aufsichtsbehörde, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Southern Silver Exploration Corp. ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, soweit dies nicht in den geltenden Gesetzen gefordert wird.

