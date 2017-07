Prize Mining Corp.: Phase-1-Geländearbeiten abgeschlossen

DGAP-News: Prize Mining Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges Prize Mining Corp.: Phase-1-Geländearbeiten abgeschlossen 26.07.2017 / 09:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung Prize Mining

Calgary, Alberta - (Marketwired - 26. Juli 2017) - PRIZE MINING CORPORATION ("Prize" oder das "Unternehmen") (TSXV: PRZ) (MQSB:GR:FRANKFURT) meldet, dass die am 10. Juni und 28. Juni 2017 berichteten Phase-1-Geländearbeiten auf den in der Nähe von Nelson, British Columbia, gelegenen Goldliegenschaften Daylight und Toughnut abgeschlossen wurden.

TerraLogic Exploration Inc. aus Cranbrook, British Columbia, führte erfolgreich im Rahmen der Phase-I ein Programm zur geochemischen Bodenuntersuchung, detaillierte Schürfarbeiten sowie eine geologische und tektonische Analyse auf den Goldliegenschaften Daylight und Toughnut durch. Auf der Liegenschaftsgruppe Daylight wurden ebenfalls hochauflösende bodengestützte magnetische u. VLF-EM geophysikalische Erkundungen durchgeführt. Eine geophysikalische Erkundung auf der Liegenschaft Toughnut wird sich mit den Phase-II-Arbeiten überlappen.

Die Feldteams werden sich im August wieder in das Erkundungsgebiet begeben, um Phase-2 zu initiieren. Die Phase-3-Bohrarbeiten werden wie ursprünglich geplant Anfang September beginnen.

Als Teil der geochemischen Bodenuntersuchung wurden insgesamt 1.289 Bodenproben über 32,23 Linienkilometer auf den Liegenschaften Daylight und Toughnut (450 bzw. 839 Bodenproben) gesammelt.

Zusätzlich zu der Entnahme von Bodenproben wurden 326 Stichproben und Gesteinsmischproben auf historischen Abbaustätten (historische Schürfgräben, Stollen, Halden usw.), entlang neuer Straßenanschnitte und als Teil der Prospektions- und tektonischen Kartierungskampagne gesammelt.

Das Personal von TerraLogic führte ein rigoroses und unabhängiges QA/QC-Programm (Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm) ein und wird es während der Dauer der Geländearbeiten des Phase-I-Explorationsprogramms beibehalten. Eine Überwachungskette für die Proben wurde eingerichtet, wobei die Analyse der Proben bei Bureau Veritas in Vancouver, British Columbia, erfolgt unter Verwendung der ICP-Analyse für Gesteinsproben (MA250) und Bodenproben (AQ252) mit zusätzlicher Analyse aller Gesteinsproben auf Gold durch die Brandprobe (FA430) und Screen-Metallic-Analyse (FS631) bei ausgewählten hochgradigen Proben.

Strategische Teile des Gebiets der geochemischen Bodenuntersuchung wurden durch hochauflösende bodengestützte magnetische u. VLF-EM geophysikalische Erkundungen abgedeckt. Ein enger Linienabstand von 50m wurde konzipiert, um feine lithologische und strukturelle Veränderungen abzugrenzen, die zur Bildung der Erzkörper beitragen könnten. Die Erkundung wurde durch einen erfahrenen Betreiber mittels eines tragbaren GSM-19W Magnetometers und einer VFL-EM Einheit durchgeführt.

Prize wird eine Kombination aus der obigen Information zur Verfeinerung der später im Jahr 2017 anstehenden Phase-II-Schürfgraben- und Phase-III-Bohrprogramme verwenden. Die Analysenergebnisse werden im August 2017 erwartet.

Zusätzlich zu den obigen geologischen Arbeiten wurde während Phase-I mit der Entnahme von Wasserproben für Grunddaten zur Wasserqualität begonnen. Masse Environmental aus Nelson, British Columbia, half mit dem Entwurf eines 16 Bäche umfassenden Probennahmeprogramms in Erwartung der geplanten Entnahme von Großproben auf den Liegenschaften Daylight und Kena. Das Personal vonTerraLogic wurde von Masse Environmental führ die Probennahme geschult. Die Proben wurden zu Maxxam Analytics in Burnaby, British Columbia, geschickt. Alle 16 Bäche werden einmal im Monat über das nächste Jahr beprobt, um mindestens 5 Proben während Zeiten mit hohen Abflussraten und 5 Proben während Zeiten mit niedrigen Abflussraten zu erhalten.

Über Prize Mining

Prize Mining ist ein in Calgary ansässiges Junior-Bergbauunternehmen mit Büros in Calgary, Alberta. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange gehandelt. Prize beschäftigt sich mit der Akquisition, Exploration und der Entwicklung von Bergbauliegenschaften. Erfahren Sie mehr unter www.prizemining.com.

Folgen Sie Prize Mining Corp. auf Facebook Folgen Sie Prize Mining Corp. auf Twitter Folgen Sie Prize Mining Corp. auf LinkedIn

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

26.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

595705 26.07.2017

ISIN CA74270U3091

AXC0064 2017-07-26/09:01