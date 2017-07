King's Bay leitet Explorationsprogramm im Kupfer-Kobalt-Projekt Trump Island ein

Vancouver, Kanada, 26. Juli 2017 - King's Bay Resources Corporation (TSX.V: KBG), (FWB: KGB1), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen aus Vancouver (Kanada), freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Explorationsgenehmigung erhalten hat und ein Explorationsprogramm im zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Kobalt-Projekt Trump Island an der Nordküste der kanadischen Provinz Neufundland einleiten wird.

King's Bay hat ein technisches Feldteam rekrutiert, um die historischen geologischen Daten aus der ehemaligen Kupfer-Kobalt-Produktionsstätte bei North Trump Island umgehend genauer zu untersuchen. Im Rahmen der ersten Phase des Programms werden eine örtlich begrenzte geophysikalische Messung, Stichprobenahmen im bestehenden Schacht und Untersuchungen auf neue Vorkommen im Rest der Insel durchgeführt werden. Unter Vorbehalt positiver Ergebnisse wird die zweite Phase des Explorationsprogramms möglicherweise Bohrungen umfassen.

Übersicht über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet North Trump Island besteht aus 8 Mineralclaims mit 2 Quadratkilometer Grundfläche und befindet sich 7 Kilometer südlich der Stadt Twillingate in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador. Das Konzessionsgebiet ist mit dem Boot erreichbar und liegt 1,5 Kilometer östlich der nächstgelegenen Bootsrampe bei Tizzard's Harbour am NL Hwy 345.

Die Geschichte des Konzessionsgebiets reicht bis in die Mitte der 1860er Jahre zurück, als ein 20 Fuß (6,1 Meter) langer Schacht in eine mineralisierte Zone aus massivem Chalkopyrit abgeteuft wurde. Es wurde berichtet, dass sich die mineralisierte Zone am Ende des Schachtes mit größerer Tiefe ausdehnt; aufgrund der begrenzten technischen Möglichkeiten konnten die Ausgrabungen jedoch nicht sicher fortgesetzt werden. Bei Probenahmen im Jahr 1999 durch G. Lewis, einen erfahrenen lokalen Prospektor, wurde in der Nähe des alten Schachtes Clymo eine Mineralisierung mit Gehalten von bis zu 3,80 % Cu, 0,30 % Co, 2,90 g/t Au und 10,9 g/t Ag entdeckt. Bislang wurden in diesem Konzessionsgebiet noch keine Bohrungen absolviert. Die Erfassung der jüngsten Arbeiten, die 1998/1999 von Lewis durchgeführt wurden, zeigt, dass ein eingehenderes Explorationsprogramm gerechtfertigt ist.

Explorationsgeschichte

1863 besuchte Nicholas Clymo, ein Bergarbeiter aus Cornwall (Vereinigtes Königreich), die Region und teufte einen Schacht bis in eine Tiefe von 20 Fuß (6,1 Meter) ab. Dieser Schacht folgte einer 3 Fuß (0,9 Meter) mächtigen mineralisierten Zone, die in der Tiefe mutmaßlich an Mächtigkeit gewann. Wie in der Newfoundland Provincial Mineral Rights Database dokumentiert, schickte Clymo eine Lieferung an hochgradigem Kupfer-Kobalt-Erz nach Swansea (England). Der Wert der Lieferung wurde mit "40 Pfund per Faden" (Clymo, 1863) angegeben. J. Kalliokoski vom Newfoundland Geological Survey leitete 1953 in diesem Gebiet ein Kartierungs- und Schürfprogramm für die Newmont Mining Company; es wurden jedoch keine Probenergebnisse gemeldet. In den 1990er Jahren führte G. Lewis Schürfungen durch, entnahm eine begrenzte Anzahl an Gesteins- und Bodenproben und reichte 1999 einen Bewertungsbericht für das erste Jahr beim Newfoundland and Labrador Mineral Titles Branch ein.

Über King's Bay

Der Schwerpunkt von King's Bay liegt auf der Exploration von Kobalt und anderen Hochtechnologiemetallen in Nordamerika. Das Unternehmen ist von diesem wachstumsstarken Sektor überzeugt und wird auch in Zukunft nach zusätzlichen Konzessionsgebieten mit guten Erschließungschancen suchen und diese bewerten. King's Bay Gold Corp wird unter dem Namen King's Bay geführt.

