IRW-PRESS: JAXON MINERALS INC: Jaxon wartet auf Analyseergebnisse für Hazelton

Jaxon wartet auf Analyseergebnisse für Hazelton

Jaxon Minerals Inc. (TSX.V: JAX) (Frankfurt: 0U3) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Schlitzprobenahmen aus den massiven Sulfidlinsen, -erzgängen und -brekzien in drei unterschiedlichen Höhenlagen - hauptsächlich den Höhenlagen 742, 685 und 550 - am Hang im Zielgebiet Max abgeschlossen hat. Insgesamt wurden 213 1 Meter lange Schlitzproben und 94 Stichproben entnommen und bei MS Analytical zur Analyse eingereicht. Das Unternehmen rechnet in Kürze mit dem Eingang und der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse.

Das Unternehmen hat auf Grundlage der Beobachtungen des Feldprogramms 2017, den historischen Bodenproben und der aktuellen Auswertung der VTEM-Messung sieben andere Zielgebiete im Projekt Hazelton abgegrenzt. Das Projekt, das 45 Kilometer nördlich von Smithers in der kanadischen Provinz British Columbia liegt, wurde auf 33.784 Hektar vergrößert. Aktuell sind vier Prospektierungsteams des Unternehmens mit der Untersuchung und Erprobung dieser Gebiete auf Ausbisse und Mineralisierungen beschäftigt. Diese Gebiete befinden sich außerhalb der Zielzone Max bei Hazelton.

Das Unternehmen wurde ebenfalls davon unterrichtet, dass das Team, welches die vom Unternehmen in Auftrag gegebene geophysikalische 3D-Messung mittels induzierter Polarisation (IP) durchführen wird, in Kürze zum Zielgebiet Max entsandt werden sollte.

Der von Jaxon beauftragte, auf strukturelle Kartierungen spezialisierte Geologe, hat sein Kartierungsprogramm im Zielgebiet Max abgeschlossen und bereitet seinen Bericht zur Unterstützung der zukünftigen Auswertung der IP-Messergebnisse und der Ermittlung von zukünftigen Bohrzielen vor.

Die technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Derrick Strickland, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, erstellt und geprüft.

Über Jaxon

Jaxon ist ein Grund- und Edelmetall-Explorationsunternehmen, dessen regionaler Fokus auf den Westen Kanadas gerichtet ist. Das Unternehmen ist zurzeit auf die Weiterentwicklung seines Projektes Hazelton im Norden von British Columbia und des Konzessionsgebiets Wishbone/Foremore im goldenen Dreieck (Golden Triangle) von British Columbia fokussiert.

JAXON MINERALS INC.

Jason Cubitt ______ Jason Cubitt, President.

Für weitere Informationen über Jaxon Minerals Inc. kontaktieren Sie bitte Jason Cubitt unter 604-608-0400 oder gebührenfrei unter 1-877-608-0007.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung könnten - jedoch nicht darauf beschränkt - die Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens beinhalten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die auf SEDAR veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40462 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40462&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA47189 K1093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA47189K1093

AXC0070 2017-07-26/09:09