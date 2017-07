FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Mittwoch zunächst weiter nach vorne gewagt. Wenige Minuten nach der Eröffnung stand der Dax 0,17 Prozent höher bei 12 285,17 Punkten. Bereits am Vortag hatte sich der Leitindex nach seiner jüngsten Talfahrt etwas stabilisiert. Im Fokus stehen am Dienstag Quartalszahlen von Daimler sowie der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend mitteleuropäischer Zeit.

Der MDax , in dem die mittelgroßen Unternehmen vertreten sind, gewann bislang 0,12 Prozent auf 24 652,76 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,09 Prozent hoch auf 2262,17 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,30 Prozent auf 3483,97 Punkte.

Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader sieht in der heutigen Sitzung der US-Notenbank kaum eine Gefahr für die Aktienmärkte. Die jüngsten US-Konjunkturdaten hätten nicht überzeugt und auch die Inflation habe an Schwung verloren. Daher sollte die Fed eher vorsichtig bleiben und die Zinsen erst im Dezember erhöhen. Dies dürfte die Börsen freuen./ajx/fbr

