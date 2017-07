SHOPiMORE AG: SHOPiMORE und Nussbaum Medien vereinbaren langfristigen Kooperationsvertrag

Ingolstadt, den 26.07.2017 - Die im Freiverkehr Düsseldorf gelistete SHOPiMORE AG (ISIN DE000A2BPK42) und Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG haben einen langfristigen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist es, KMUs und lokalen Unternehmen im Verbreitungsgebiet von Nussbaum Medien (Baden-Württemberg) auf deren Weg der "digitalen Transformation" zu unterstützen ohne dass ihnen dabei Innovations-Kosten entstehen.

SHOPiMORE und Nussbaum Medien planen den Aufbau eines Multichannel-Marktplatzes zur Unterstützung der lokalen Unternehmer. Den Gewerbekunden werden zusätzlich Multichannel-Werbepakete und eine Standard SIM Cloud Lösung angeboten. Nussbaum Medien arbeitet aktuell mit über 30.000 gewerblichen Kunden zusammen. Für private Endkunden wird zusätzlich ein Kundenbindungsprogramm aufgebaut. Hierfür gibt es Seiten Nussbaum Medien ein Potential von 300.000 Abonnenten-Haushalten und 700.000 Leser-Haushalten.

SHOPiMORE setzt mit diesem Vertrag die Strategie um, das Unternehmens-Wachstum vor allem über den Aufbau von Online-Marktplätzen zu erreichen. Gleichzeitig setzt SHOPiMORE mit diesem Deal den ersten bedeutenden Schritt in den deutschen Markt, in dem für die kommenden Monate weiteres starkes Wachstum geplant ist.

Über Nussbaum Medien: Nussbaum Medien ist eine in Baden-Württemberg ansässige Verlagsgruppe. Mit 9 Standorten, über 500 Mitarbeitern und einer wöchentlichen Auflage von mehr als einer Millionen Exemplaren, die in über 330 Städten und Gemeinden erscheinen, ist das Unternehmen für das Segment der Amts- und privaten Mitteilungsblätter klarer Marktführer in dieser Region.

Über SHOPiMORE AG: SHOPIMORE bietet ein Software Komplett-Paket, das es Unternehmen ermöglicht, erfolgreich Multichannel Handel zu betreiben. SHOPIMORE stellt alle relevanten Systeme wie Online Marktplätze, Kundenkarten - bzw. Kundenbindungssystem (in Kooperation mit mc mycard), Online Shops, Warenwirtschaftssysteme und POS Kassensysteme in der Cloud zur Verfügung.

