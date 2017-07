=== *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q, Wiesbaden 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 2Q, Jona 07:10 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q, Seoul *** 07:30 DE/Daimler AG, Ergebnis 2Q (08:00 Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 2Q (08:30 Telefon-PK), München 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H, Werdohl 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q, Den Haag 07:45 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Ergebnis 1H, Paris 08:00 DE/Puma SE, ausführliches Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 108 zuvor: 108 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q, Kyoto *** 10:30 GB/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+2,0% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK, Berlin 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PG zum Thema "Der Fall Volkswagen", Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q, London *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 13:00 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q, Chicago *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H, Paris 18:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1H, Zamudio *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 1,00% bis 1,25% 20:00 US/Bezirksgericht Detroit, Erstes US-Urteil gegen VW-Mitarbeiter im Abgas-Skandal *** 22:10 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q, Menlo Park *** - DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sondertreffen wegen Kartellaffäre ===

July 26, 2017

