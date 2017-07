Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ABGASSKANDAL - Der deutsche Abgasskandal wird in Brüssel zur Chefsache. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker setzte das Thema auf die Tagesordnung der Kommissionssitzung am Mittwoch. Juncker habe seinen Vize Jyrki Katainen damit beauftragt, alle Aspekte des Dieselskandals zusammenzustellen und dem Kollegium der 28 EU-Kommissare vorzutragen, sagte eine Kommissionsprecherin auf Anfrage. Katainen solle künftig die Arbeit der drei EU-Kommissarinnen koordinieren, die mit dem Dieselskandal befasst sind. (Handelsblatt S. 15)

AUTOKARTELL - Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat wegen des mutmaßlichen Kartells in der Autoindustrie die unter Verdacht stehenden Konzerne scharf kritisiert. Deutschlands Autobauer schienen "noch immer nicht voll erfasst zu haben, was hier für sie und für unser Land auf dem Spiel steht: nämlich das weltweite Vertrauen in die gesamte deutsche Automobilindustrie - und damit Hundertausende von Arbeitsplätzen", schreibt Maas. (Handelsblatt S. 48)

DIESEL - Die Nachrüstung älterer Dieselautos mit hohem Schadstoffausstoß soll verpflichtend sein. Das hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit Blick auf die Entscheidungsfindung beim Diesel-Gipfel Anfang August gefordert. Die Nachrüstung müsse schnell gehen, die Maßnahmen müssten nachprüfbar sein, und die Hersteller sollten die Kosten übernehmen. "Die Autoindustrie hat jetzt noch mal die Chance, an der Wiederherstellung des Vertrauens zu arbeiten", sagte Kretschmann. Trotz der Vertrauenskrise treibt Baden-Württemberg den Strategiedialog Automobilwirtschaft voran. (FAZ S. 2, 15, 20)

DIESELGIPFEL - Wenige Tage vor dem von der Bundesregierung geplanten Diesel-Gipfel wird scharfe Kritik an der Auswahl der Teilnehmer durch das Bundesverkehrsministerium von Ressortchef Alexander Dobrindt (CSU) laut. Dass am "Nationalen Forum Diesel" Anfang August in Berlin nach bisherigem Stand weder Verbraucherschützer noch Umweltverbände beteiligt werden sollen, sei "skandalös angesichts der enormen Gesundheits- und Umweltauswirkungen des Abgasskandals", sagte BUND-Chef Hubert Weiger. (Handelsblatt)

SOZIALAUSGABEN - Trotz Rekordbeschäftigung und guter Konjunktur sind die Sozialausgaben kräftig gestiegen und nehmen Kurs auf die Billionengrenze. So sind im Jahr 2016 die Ausgaben des Staates für Soziales auf 918 Milliarden Euro gewachsen - ein Plus von 32,6 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr. Dies geht aus dem Sozialbericht 2017 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) hervor, den das Bundeskabinett am 2. August beschließen wird. (Handelsblatt S. 4f)

ZUWANDERER - Die gute Finanzlage der deutschen Sozialversicherung ist nicht allein eine Folge der guten Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Jahre. Es ist insbesondere einer wachsenden Zahl an Zuwanderern vor allem aus der EU zu verdanken, dass trotz kostspieliger Reformen Renten- und Krankenkassenbeiträge auf absehbare Zeit stabil sind. Dies belegen Daten der Deutschen Rentenversicherung. (Handelsblatt S. 6)

ITALIEN - Italien hat die Trendwende am Arbeitsmarkt bislang nicht geschafft. Laut einer aktuellen Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) konnten die ehemaligen Euro-Krisenländer Irland, Portugal, Spanien, Zypern und Griechenland ihre jeweilige Arbeitslosenquote gegenüber dem Krisenjahr 2008 deutlich verringern. Die Autoren verglichen in ihrer Studie die Situation am Arbeitsmarkt im Jahr 2008 mit der Ende 2016. "Am schlechtesten unter diesen Ländern schneidet Italien ab", schreiben die IW-Autoren. (Funke Mediengruppe)

