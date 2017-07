Von Tripp Mickle und Peter Nicholas

WASHINGTON (Dow Jones)--Der iPhone-Hersteller Apple will nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump verstärkt in den USA investieren. Apple-Chef Tim Cook habe ihm versprochen, drei Werke in den USA zu bauen - "drei große Fabriken, schöne Fabriken", sagte Trump im Interview mit dem Wall Street Journal. Er habe mit Cook gesprochen, und dieser habe ihm drei große Werke versprochen - "groß, groß, groß". Er habe zu Cook gesagt: "Du weißt, Tim, solange du deine Fabriken nicht in diesem Land baust, werde ich meine Amtszeit nicht als wirtschaftlichen Erfolg betrachten. Er hat mich angerufen und gesagt, es gehe voran."

Wann und wo diese Produktionsstätten entstehen sollen, sagte Trump nicht. Apple selbst wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern.

Apple musste während des Präsidentschaftswahlkampfs heftige Kritik von Trump dafür einstecken, dass der Konzern iPhones und andere Geräte in China und nicht in den USA fertigen lässt. Trump hatte Cook aufgefordert, eine "großartige Fabrik" für die USA zu entwerfen, "die größte und beste", und wenn sie nur einen Tick größer sei als die in China.

Der Konzern beschäftigt in den USA 80.000 Mitarbeiter und bezieht auch von heimischen Herstellern Komponenten. Der Großteil seiner Produkte wird aber in China hergestellt.

