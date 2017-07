Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Boom bei Gabelstaplern hält unvermindert an und verhilft dem Anbieter Kion zu prozentual zweistelligen Wachstumsraten. Das Unternehmen sieht sich auf Kurs, seine Ziele 2017 zu erfüllen.

Der Auftragseingang stieg nach der Übernahme des Spezialisten für Automatisierung und Lieferketten-Optimierung Dematic im vorigen Jahr im zweiten Quartal 2017 um 38,1 Prozent auf 1,971 Milliarden Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte. Analysten hatten hier einen etwas stärkeren Zuwachs erwartet. Der Auftragsbestand lag mit 2,196 Milliarden Euro nahe dem hohen Jahresendniveau von 2016 (2,245 Milliarden Euro).

Von April bis Juni 2017 legte der Umsatz kräftig um 50,0 Prozent auf 2,016 Milliarden Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) wuchs noch etwas stärker um 52,2 Prozent auf 214,2 Millionen Euro und übertraf damit die Konsensschätzung von 207 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 10,6 nach 10,5 Prozent. Das Konzernergebnis kletterte um gut 69 Prozent auf 108,2 Millionen Euro und fiel ebenfalls deutlich höher aus als von Beobachtern prognostiziert. Der freie Cashflow betrug im ersten Halbjahr 100,6 Millionen Euro.

"Wir erleben in unseren beiden Hauptsegmenten - Industrial Trucks & Services sowie Supply Chain Solutions - nach wie vor eine hohe Marktdynamik, an der wir voll partizipieren", sagte Vorstandsvorsitzender Gordon Riske bei der Vorlage der Zahlen. "Auch im zweiten Quartal entwickelte sich der weltweite Stapler- und Lagertechnikmarkt sehr gut."

Der Weltmarkt für Gabelstapler und Lagertechnik zog im zweiten Quartal 2017 weiter deutlich an. Die Zahl der Neubestellungen legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15,5 Prozent auf rund 343.600 Einheiten zu. Befeuert wurde die Entwicklung vor allem durch kräftige Zuwächse in China und die anhaltende Dynamik in Europa.

Nach der erwartungsgemäß guten Geschäfts- und Ertragsentwicklung im ersten Halbjahr hält die Kion Group AG an der Prognose für das Gesamtjahr fest. Demnach wird der Auftragseingang zwischen 7,80 und 8,25 Milliarden Euro erwartet. Der Umsatz soll 7,50 bis 7,95 Milliarden Euro erreichen. Beim bereinigten EBIT werden 740 bis 800 Millionen Euro angestrebt, die Marge soll über den 9,6 Prozent des Vorjahres liegen.

