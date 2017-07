TAGESTHEMA

Die jüngsten Kartellvorwürfe gegen die führenden deutschen Autohersteller dürfte erneut starken Quartalszahlen von Daimler zunächst nichts anhaben. Der Stuttgarter Premiumhersteller wird dank Rekordautoverkäufen wohl bei Umsatz wie auch Gewinn rasante Zuwächse für das zweite Quartal vorweisen. Die Investoren interessiert derzeit aber vor allem die potenzielle Verwicklung des Konzerns in die angeblich seit Jahren laufenden geheimen Absprachen mit der Konkurrenz. Laut Spiegel gehen diese weit über die Abgasmanipulation hinaus und umfassen auch Technik, Preisabsprachen und den Umgang mit Zulieferern. Das größte Risiko sehen die Analysten von Equinet dabei bei Daimler. Der Konzern stehe schon wegen der laufenden Ermittlungen im Dieselskandal in den USA und Europa unter besonderer Beobachtung. Ob es bei Vorlage des Quartalsberichts und der folgenden Telefonkonferenz allerdings Neuigkeiten zu dem Themen geben wird, ist fraglich.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 41.282 +7% 7 38.616 EBIT 3.867 +19% 6 3.258 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.623 +8% 3 2.429 Ergebnis je Aktie 2,42 +7% 6 2,27 Umsatz Mercedes-Benz Cars 26.215 +19% 5 22.122 Umsatz Truck Group 8.856 +2% 4 8.666 Umsatz Financial Services 5.746 +15% 5 5.014 Umsatz Vans 3.597 +5% 4 3.441 Umsatz Buses 1.186 +6% 4 1.122 Umsatz Überleitungen -1.695 -- 3 -1.749 EBIT Mercedes-Benz Cars 2.366 +6% 6 2.227 EBIT Truck Group 534 -22% 6 682 EBIT Financial Services 501 +13% 6 445 EBIT Vans 351 +50% 6 234 EBIT Buses 77 +36% 5 57 EBIT Überleitungen 47 -36% 4 73

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE BÖRSE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Nettoerlöse 633 +5% 6 601 EBIT 338 +21% 3 279 EBIT bereinigt 350 +7% 5 326 Ergebnis nach Steuern/Dritten 227 +24% 6 184 Ergebnis je Aktie 1,18 +20% 2 0,98

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 1.757 -4% 5 1.834 OIBDA* bereinigt 459 +1% 4 453 OIBDA* 460 -42% 3 791 Ergebnis nach Steuern -53 -- 4 252 Ergebnis je Aktie -0,02 -- 4 0,08 *Operatives Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen

Weitere Termine:

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 2Q

07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 2Q

07:10 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q

07:45 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Ergebnis 1H

08:00 DE/Puma SE, ausführliches Ergebnis 2Q

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK

12:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:00 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

18:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1H

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q

20:00 US/Bezirksgericht Detroit, Erstes US-Urteil gegen VW-Mitarbeiter

22:10 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sondertreffen wegen Kartellaffäre

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Going Public Media AG 0,45 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 108 zuvor: 108 -GB 10:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+2,0% gg Vj -US 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 1,00% bis 1,25%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Mai 2019 im Volumen von 1,5 bis 2,0 Mrd EUR Auktion 1,30-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.473,30 -0,03 Nikkei-225 20.051,47 0,48 Schanghai-Composite 3.231,74 -0,37 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.473,54 0,59 20,37 5,56 Stoxx-50 3.125,02 0,48 14,93 3,80 DAX 12.264,31 0,45 55,36 6,82 MDAX 24.623,83 0,40 97,89 10,97 TecDAX 2.260,17 0,09 2,10 24,75 SDAX 11.117,48 0,83 91,06 16,79 FTSE 7.434,82 0,77 57,09 4,09 CAC 5.161,08 0,65 33,39 6,14 Bund-Future 161,62 -0,81 -0,72

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die Börsen in Europa werden zur Wochenmitte mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Einmal mehr wird der hiesige Aktienmarkt nicht von der guten Entwicklung an der Wall Street profitieren können. Dort stieg der S&P-500-Index erneut auf Rekordhoch, getrieben von einer bisher überzeugend verlaufenden Berichtssaison. Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum bei einer niedrigen Arbeitslosigkeit dürfte die Fed in ihrem Zinserhöhungszyklus bestätigen. Auch wenn für die aktuelle Sitzung nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet wird, hat die Notenbank den Weg für die kommenden Quartale bereits aufgezeigt. In diesem Umfeld wird der DAX etwas leichter bei 12.560 Punkten erwartet, auch der Euro-Stoxx-50 sollte knapp im Minus starten. Die laufende Berichtssaison dürfte die Impulse für die Einzelwerte liefern. Aus dem DAX legen Daimler und Deutsche Börse die Zahlen vor. Marktteilnehmer sind besonders auf das Zahlenwerk der Stuttgarter gespannt, nachdem der Automobilhersteller mit dem Kartellvorwurf jüngst in den Schlagzeilen stand. Hier dürfte vor allem der Ausblick interessieren.

RÜCKBLICK: Freundlich - Der wider Erwarten zum dritten Mal in Folge auf ein Rekordhoch gestiegene Ifo-Geschäftsklimaindex half den Aktienmärkten auf die Sprünge. Aufgehellt wurde die Stimmung auch davon, dass Griechenland nach dreijähriger Pause an den Kapitalmarkt zurückkehrte. Der feste Euro, der zeitweise über 1,17 Dollar notierte, bremste die Erholungsbewegung aber. Gesucht waren mit den guten Konjunkturdaten erneut Finanzwerte. Der Stoxx-Subindex der Banken legte um 1,6 Prozent zu, der der Versicherer um 1,2 Prozent. Noch stärker legten nur die Rohstoffaktien zu und zwar im Schnitt um 2,6 Prozent. Am Ende rangierten weniger konjunktursensitive Sektoren. Akzo Nobel legten um 0,5 Prozent zu. Im Fokus stehe die Entflechtung des Konzerns; der Margendruck belaste daher nicht, hieß es zu den Geschäftszahlen des Unternehmens. Societe Generale äußerte sich angetan zu den Quartalszahlen von Luxottica. Luxottica gewannen 1,5 Prozent. Für Jimmy Choo ging es um 17 Prozent nach oben, nachdem Michael Kors die Übernahme des Schuhherstellers angekündigt hatte. Randstad legten knapp 5 Prozent zu. Hauptsächlich das deutlich höhere Umsatzwachstum habe positiv überrascht, unterstrich die ING.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Talanx schnellten nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 7,1 Prozent empor. Die Analysten liegen bei der Ergebnisschätzung rund 10 Prozent über dem Ausblick des Unternehmens. Commerzbank waren mit einem Plus von 2,5 Prozent Gewinner im DAX. Verlierer des Tages waren Prosieben mit einem Minus von 1,8 Prozent. Für Covestro ging es nach dem Zahlenausweis um 0,9 Prozent nach unten. Covestro hatte die Ergebniserwartungen zwar übertroffen, allerdings dürfte sich das hohe Margenniveau im Bereich Polyurethan abschwächen, hieß es. Aixtron gewannen 1,9 Prozent, das Unternehmen schraubte seine Jahresziele hoch. Dagegen verloren Stratec 3,9 Prozent nach einer Enttäuschung auf der Ertragsseite.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) kaum verändert bei 12.264 Punkten

Elmos Semiconductor haben am Dienstag nachbörslich beim Broker Lang & Schwarz um rund 3 Prozent zugelegt. Der Halbleitersteller hatte am frühen Abend seine Jahresprognose angehoben.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.