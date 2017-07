DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die jüngsten Kartellvorwürfe gegen die führenden deutschen Autohersteller dürfte erneut starken Quartalszahlen von Daimler zunächst nichts anhaben. Der Stuttgarter Premiumhersteller wird dank Rekordautoverkäufen wohl bei Umsatz wie auch Gewinn rasante Zuwächse für das zweite Quartal vorweisen. Die Investoren interessiert derzeit aber vor allem die potenzielle Verwicklung des Konzerns in die angeblich seit Jahren laufenden geheimen Absprachen mit der Konkurrenz. Laut Spiegel gehen diese weit über die Abgasmanipulation hinaus und umfassen auch Technik, Preisabsprachen und den Umgang mit Zulieferern. Das größte Risiko sehen die Analysten von Equinet dabei bei Daimler. Der Konzern stehe schon wegen der laufenden Ermittlungen im Dieselskandal in den USA und Europa unter besonderer Beobachtung. Ob es bei Vorlage des Quartalsberichts und der folgenden Telefonkonferenz allerdings Neuigkeiten zu dem Themen geben wird, ist fraglich.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 41.282 +7% 7 38.616 EBIT 3.867 +19% 6 3.258 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.623 +8% 3 2.429 Ergebnis je Aktie 2,42 +7% 6 2,27 Umsatz Mercedes-Benz Cars 26.215 +19% 5 22.122 Umsatz Truck Group 8.856 +2% 4 8.666 Umsatz Financial Services 5.746 +15% 5 5.014 Umsatz Vans 3.597 +5% 4 3.441 Umsatz Buses 1.186 +6% 4 1.122 Umsatz Überleitungen -1.695 -- 3 -1.749 EBIT Mercedes-Benz Cars 2.366 +6% 6 2.227 EBIT Truck Group 534 -22% 6 682 EBIT Financial Services 501 +13% 6 445 EBIT Vans 351 +50% 6 234 EBIT Buses 77 +36% 5 57 EBIT Überleitungen 47 -36% 4 73

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE BÖRSE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Nettoerlöse 633 +5% 6 601 EBIT 338 +21% 3 279 EBIT bereinigt 350 +7% 5 326 Ergebnis nach Steuern/Dritten 227 +24% 6 184 Ergebnis je Aktie 1,18 +20% 2 0,98

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 1.757 -4% 5 1.834 OIBDA* bereinigt 459 +1% 4 453 OIBDA* 460 -42% 3 791 Ergebnis nach Steuern -53 -- 4 252 Ergebnis je Aktie -0,02 -- 4 0,08 *Operatives Ergebnis vor Abschreibungen und Wertberichtigungen

Weitere Termine:

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 2Q

07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 2Q

07:10 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q

07:45 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Ergebnis 1H

08:00 DE/Puma SE, ausführliches Ergebnis 2Q

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK

12:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:00 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

18:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1H

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q

20:00 US/Bezirksgericht Detroit, Erstes US-Urteil gegen VW-Mitarbeiter

22:10 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sondertreffen wegen Kartellaffäre

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Going Public Media AG 0,45 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 108 zuvor: 108 -GB 10:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+2,0% gg Vj -US 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 1,00% bis 1,25%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Mai 2019 im Volumen von 1,5 bis 2,0 Mrd EUR Auktion 1,30-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.473,30 -0,03 Nikkei-225 20.051,47 0,48 Schanghai-Composite 3.231,74 -0,37 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.473,54 0,59 20,37 5,56 Stoxx-50 3.125,02 0,48 14,93 3,80 DAX 12.264,31 0,45 55,36 6,82 MDAX 24.623,83 0,40 97,89 10,97 TecDAX 2.260,17 0,09 2,10 24,75 SDAX 11.117,48 0,83 91,06 16,79 FTSE 7.434,82 0,77 57,09 4,09 CAC 5.161,08 0,65 33,39 6,14 Bund-Future 161,62 -0,81 -0,72

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die Börsen in Europa werden zur Wochenmitte mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Einmal mehr wird der hiesige Aktienmarkt nicht von der guten Entwicklung an der Wall Street profitieren können. Dort stieg der S&P-500-Index erneut auf Rekordhoch, getrieben von einer bisher überzeugend verlaufenden Berichtssaison. Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum bei einer niedrigen Arbeitslosigkeit dürfte die Fed in ihrem Zinserhöhungszyklus bestätigen. Auch wenn für die aktuelle Sitzung nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet wird, hat die Notenbank den Weg für die kommenden Quartale bereits aufgezeigt. In diesem Umfeld wird der DAX etwas leichter bei 12.560 Punkten erwartet, auch der Euro-Stoxx-50 sollte knapp im Minus starten. Die laufende Berichtssaison dürfte die Impulse für die Einzelwerte liefern. Aus dem DAX legen Daimler und Deutsche Börse die Zahlen vor. Marktteilnehmer sind besonders auf das Zahlenwerk der Stuttgarter gespannt, nachdem der Automobilhersteller mit dem Kartellvorwurf jüngst in den Schlagzeilen stand. Hier dürfte vor allem der Ausblick interessieren.

RÜCKBLICK: Freundlich - Der wider Erwarten zum dritten Mal in Folge auf ein Rekordhoch gestiegene Ifo-Geschäftsklimaindex half den Aktienmärkten auf die Sprünge. Aufgehellt wurde die Stimmung auch davon, dass Griechenland nach dreijähriger Pause an den Kapitalmarkt zurückkehrte. Der feste Euro, der zeitweise über 1,17 Dollar notierte, bremste die Erholungsbewegung aber. Gesucht waren mit den guten Konjunkturdaten erneut Finanzwerte. Der Stoxx-Subindex der Banken legte um 1,6 Prozent zu, der der Versicherer um 1,2 Prozent. Noch stärker legten nur die Rohstoffaktien zu und zwar im Schnitt um 2,6 Prozent. Am Ende rangierten weniger konjunktursensitive Sektoren. Akzo Nobel legten um 0,5 Prozent zu. Im Fokus stehe die Entflechtung des Konzerns; der Margendruck belaste daher nicht, hieß es zu den Geschäftszahlen des Unternehmens. Societe Generale äußerte sich angetan zu den Quartalszahlen von Luxottica. Luxottica gewannen 1,5 Prozent. Für Jimmy Choo ging es um 17 Prozent nach oben, nachdem Michael Kors die Übernahme des Schuhherstellers angekündigt hatte. Randstad legten knapp 5 Prozent zu. Hauptsächlich das deutlich höhere Umsatzwachstum habe positiv überrascht, unterstrich die ING.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Talanx schnellten nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 7,1 Prozent empor. Die Analysten liegen bei der Ergebnisschätzung rund 10 Prozent über dem Ausblick des Unternehmens. Commerzbank waren mit einem Plus von 2,5 Prozent Gewinner im DAX. Verlierer des Tages waren Prosieben mit einem Minus von 1,8 Prozent. Für Covestro ging es nach dem Zahlenausweis um 0,9 Prozent nach unten. Covestro hatte die Ergebniserwartungen zwar übertroffen, allerdings dürfte sich das hohe Margenniveau im Bereich Polyurethan abschwächen, hieß es. Aixtron gewannen 1,9 Prozent, das Unternehmen schraubte seine Jahresziele hoch. Dagegen verloren Stratec 3,9 Prozent nach einer Enttäuschung auf der Ertragsseite.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) kaum verändert bei 12.264 Punkten

Elmos Semiconductor haben am Dienstag nachbörslich beim Broker Lang & Schwarz um rund 3 Prozent zugelegt. Der Halbleitersteller hatte am frühen Abend seine Jahresprognose angehoben.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 01:31 ET (05:31 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Freundlich - Gut ausgefallene Quartalsergebnisse wichtiger US-Unternehmen und steigende Rohstoffpreise sorgten für gute Stimmung. Hinzu kamen positive Konjunkturdaten in Gestalt eines unerwartet gut ausgefallenen Verbrauchervertrauens im Juli. Der S&P-500 markierte ein neues Rekordhoch. "In fast jeder Hinsicht ist das eine Bilanzsaison, die auf der Oberseite überrascht und das ist der Treiber am Aktienmarkt", sagte Terry Sandmen, Aktienstratege bei U.S. Bank Wealth Management. Der Kurs der Google-Mutter Alphabet gab um 2,9 Prozent nach. Alphabet erzielte zwar mit netto 3,5 Milliarden Dollar einen überraschend hohen Quartalsgewinn, Beobachter bemängelten jedoch die Qualität der Geschäftszahlen sowie die Strafzahlungen an die europäischen Regulierungsbehörden. McDonald's verzeichnete in seinem Berichtsquartal in allen Segmenten steigende Gästezahlen. Der Kurs zog um 4,8 Prozent an. Für Optimismus sorgte vor allem Caterpillar. Der Baumaschinenhersteller, der als eine Art Konjunkturbarometer gilt, hob nach einem überraschend starken zweiten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr sowohl für den Gewinn als auch für den Umsatz an. Die Aktie verteuerte sich um 5,9 Prozent auf ein Fünfjahreshoch. Der Mischkonzern 3M steigerte seinen Gewinn zwar kräftig, hier störten sich die Anleger aber am Umsatz, der nicht so stark zulegte wie erhofft. 3M verloren 5,1 Prozent. Citigroup erlebten ihren besten Handelstag im laufenden Jahr, der Kurs legte um 2,9 Prozent zu und lag mit 68,11 Dollar nur knapp unter seinem höchsten Stand seit 2009. Die Bank hielt ihren ersten Kapitalmarkttag seit 2008 ab und legte dort den Weg für höhere Gewinne und Erträge bis 2020 dar.

Am Rentenmarkt schlugen sich Spekulationen auf eine weitere Straffung der US-Geldpolitik in wieder steigenden Renditen nieder. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zog um 7 Basispunkte an auf 2,33 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.36 Uhr EUR/USD 1,1647 -0,0% 1,1648 1,1652 EUR/JPY 130,31 +0,0% 130,31 130,02 EUR/CHF 1,1094 +0,0% 1,1094 1,1073 GBP/EUR 1,1182 -0,0% 1,1187 1,1194 USD/JPY 111,88 +0,0% 111,87 111,61 GBP/USD 1,3025 -0,0% 1,3030 1,3043

Mit der verbesserten Stimmung tendiert der als sichere Hafen geltende Yen am Morgen gegen den Dollar leichter. Eine Stütze für den Greenback ist auch der Abstimmungssieg der US-Regierung im Senat bei der Gesundheitsreform. Im übrigen dürfte zunächst Zurückhaltung das Geschehen dominieren, da die Akteure auf die Aussagen der US-Notenbank am Abend warten.

Der Dollar neigte nach einer kurzen Erholungsphase am Vortag zunächst wieder zur Schwäche, erholte sich dann aber. Händler sprachen zunächst von einer Euro-Stärke, nachdem in Deutschland der Ifo-Geschäftsklimaindex überraschend erneut auf ein Rekordniveau gesprungen war. Zudem stieß die erste Griechenland-Anleihe seit 2014 auf lebhaftes Interesse und stützte den Euro zusätzlich. Mit den überraschend gut ausgefallenen Daten des US-Verbrauchervertrauens berappelte sich der Dollar allerdings. Der Euro ging in den USA zuletzt mit 1,1647 Dollar um, im Tageshoch hatte er über 1,17 gelegen. Sollte die Fed am Mittwoch nicht in die Reduzierung ihrer aufgeblähten Bilanz einsteigen, könne der Greenback aber schnell wieder schwächeln, hieß es im Devisenhandel.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,36 47,89 +1,0% 0,47 -15,1% Brent/ICE 50,61 50,20 +0,8% 0,41 -13,9%

Die Ölpreise profitierten weiter von den jüngsten Maßnahmen zur Preisstabilisierung und erreichten Siebenwochenhochs. Saudi-Arabien und Nigeria hatten auf einer Konferenz von Opec-Mitgliedern und -Nichtmitgliedern zugesichert, Ölfördermenge und -exporte zu beschränken. Mit derart weitreichenden Zugeständnissen habe kaum jemand gerechnet, sagte Jingyi Pan, Analyst bei IG Group. Zudem würden US-Sanktionen gegen Venezuela immer wahrscheinlicher, wodurch auch die Ölexporte des Krisenlandes betroffen wären. "Jetzt kommt auf einmal einiges zusammen", kommentierte Ric Navy von RJ O'Brien & Associates und weiter: "Im Augenblick zeigt das Momentum ganz sicher nach oben". Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 3,3 Prozent auf 47,84 Dollar - europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 3,3 Prozent auf zuletzt 50,17 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.247,19 1.249,05 -0,1% -1,86 +8,3% Silber (Spot) 16,40 16,49 -0,5% -0,08 +3,0% Platin (Spot) 926,20 928,50 -0,2% -2,30 +2,5% Kupfer-Future 2,88 2,85 +1,2% +0,04 +14,3%

Der Goldpreis fiel mit der Aussicht auf steigende Zinsen um 0,4 Prozent auf 1.250 Dollar. Der starke Ifo-Index lasse geldpolitische Straffungen auch in Europa wahrscheinlicher werden, hieß es außerdem. Das mache das Gold weniger attraktiv. Charttechnisch befinde sich der Preis des Edelmetalls zudem über 1.250 Dollar in einer schwierigen Region. Steil aufwärts ging es mit dem Kupferpreis. Hier habe sich die erhöhte Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) für China, aber auch die Erwartung einer anziehenden europäischen Konjunktur positiv bemerkbar gemacht, sagten Marktteilnehmer. 45 Prozent der globalen Kupfernachfrage komme aus China. An der New Yorker Warenterminbörse zog der Kupferpreis um 4 Prozent an auf den höchsten Stand seit fünf Monaten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-NOTENBANK

US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar, die amtierende Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, erneut für das Amt zu nominieren. In einem Interview mit dem Wall Street Journal bezeichnete er aber auch seinen Wirtschaftsberater Gary Cohn als Top-Kandidaten.

LIBYEN

Im Libyen-Konflikt hat sich die international anerkannte Regierung mit dem abtrünnigen General Chalifa Haftar auf einen Fahrplan zur Beilegung der Krise geeinigt. Er sieht eine Waffenruhe sowie Wahlen im Frühjahr vor.

US-NOTENBANK

US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar, die amtierende Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, erneut für das Amt zu nominieren. In einem Interview mit dem Wall Street Journal bezeichnete er aber auch seinen Wirtschaftsberater Gary Cohn als Top-Kandidaten.

VOLKSWAGEN

Ein früherer Manager des Volkswagen-Konzerns will in einem Prozess in den USA zur Aufarbeitung des Abgas-Skandals ein Schuldeingeständnis abgeben. Das sagte ein Gerichtssprecher.

KION

hat im zweiten Quartal diese Zahlen ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj 2Q17 ggVj 2Q16 Auftragseingang 1.971 +38% 2.011 +41% 1.427 Umsatz 2.016 +50% 2.024 +51% 1.344 EBIT bereinigt 214 +52% 207 +47% 141 Ergebnis nach Steuern/Dritten 108 +70% 91 +44% 63 Ergebnis je Aktie 0,95 +48% 0,77 +20% 0,64

ELMOS SEMICONDUCTOR

erhöht dank der Aktivierung von Entwicklungsleistungen die Jahresprognose und erwartet die EBIT-Marge nun bei mehr als 12 Prozent statt nur "mindestens 10,1 Prozent". Das Umsatzwachstum für 2017 wird unverändert im höheren einstelligen Prozentbereich erwartet. Elmos plant nun einen stärkeren Ausbau des Testbereichs, wodurch die Investitionen steigen werden. Der freie Cashflow soll dadurch 2017 auf bereinigter Basis negativ ausfallen. Im zweiten Quartal 2017 legte der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge um 8,2 Prozent auf 59,5 Millionen Euro zu. Das EBIT konnte auf 6,2 Millionen Euro bzw eine EBIT-Marge von 10,4 Prozent erhöht werden.

ZF FRIEDRICHSHAFEN / WABCO

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen stand offenbar kurz vor einer Übernahme der Wabco Holdings. Die fortgeschrittenen Verhandlungen seien aber abgebrochen worden, sagten informierte Personen. Wabco, derzeit mit rund 7,5 Milliarden US-Dollar bewertet, meldete im Rahmen seiner Berichterstattung zum zweiten Quartal ein Übernahmeangebot von einem ungenannten Interessenten. Den Informanten zufolge handelte es sich dabei um ZF.

MICHELIN

hat im ersten Halbjahr von einem soliden Wachstum und höheren Verkaufspreisen profitiert. Das Absatzplus betrug 4,1 Prozent. Der Umsatz kletterte auf 11,06 von 10,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis blieb stabil bei rund 1,4 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte um 12 Prozent auf 863 Millionen Euro zu. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte Michelin und rechnet mit einem Absatzplus auf Marktniveau, einem höheren bereinigten operativen Gewinn als im Vorjahr und einem freien Cashflow von mehr als 900 Millionen Euro.

TELEKOM AUSTRIA

hat im zweiten Quartal dank Wachstum in den meisten Regionen mehr umgesetzt und verdient. Die Einnahmen legten um 4 Prozent auf 1,083 Milliarde Euro zu. Dank dieser Expansion stieg das EBITDA im Konzern um 7,8 Prozent auf 359,3 Millionen Euro.

ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)

hat über den Erwartungen ausgefallene Geschäftszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. In den drei Monaten per Ende Juni kletterte der Umsatz um 8,7 Prozent auf 1,22 Milliarden US-Dollar. Auf bereinigter Basis betrug des Ergebnis 2 Cent je Aktie. Analysten hatten im Konsens ein ausgeglichenes bereinigtes Ergebnis vorausgesagt.

AT&T

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 01:31 ET (05:31 GMT)

hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street beim Gewinn über- und beim Umsatz getroffen. Auf bereinigter Basis verdiente der Konzern 79 Cent je Aktie, während Analysten mit 73 Cent gerechnet hatten nach 72 Cent im Vorjahr. Der Umsatz fiel auf 39,8 Milliarden US-Dollar von 40,5 Milliarden. Hier hatten die Experten 39,84 Milliarden Dollar erwartet.

TEXAS INSTRUMENTS (TI)

hat das zweite Quartal besser als erwartet abgeschlossen. Der Konzern verdiente 1,03 US-Dollar je Aktie bei Umsätzen von 3,69 Milliarden Dollar. Analysten hatten TI dagegen lediglich einen Gewinn von 96 Cent je Aktie und Erlöse von 3,56 Milliarden Dollar zugetraut.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.