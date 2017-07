DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Der Offenmarktausschuss FOMC der US-Notenbank dürfte seine Geldpolitik unverändert lassen, wenn er die am Dienstag beginnenden Beratungen am Mittwoch (20.00 Uhr) mit einem geldpolitischen Statement abschließt. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der Tagesgeldzielsatz in der Spanne zwischen 1,00 und 1,25 Prozent bleiben wird, in der er seit Juni liegt. Auch am Volumen ihrer Bilanzsumme dürfte die Fed vorerst nichts ändern. Allgemein erwarten Beobachter, dass Details zu einer schrittweisen Verkleinerung der Bilanzsumme erst im September genannt werden. Gleichwohl werden Analysten und Marktteilnehmer das Statement genau auf etwaige Änderungen hinsichtlich der Beurteilung von Inflations- und Wachstumsaussichten prüfen. Es wird weder eine Pressekonferenz mit Fed-Chefin Janet Yellen noch neue FOMC-Prognosen geben. Beobachter erwarten überwiegend, dass die Fed ihren Leitzins in diesem Jahr noch einmal anheben wird. Ein von vielen Ökonomen favorisiertes Szenario ist, dass der Offenmarktausschuss seine Zinsen erst im Dezember wieder anhebt. Im September, so die Überlegung, werde er die Pläne für eine Verkleinerung seiner Bilanz vorstellen, was für sich genommen wie eine Zinsanhebung wirken werde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:00 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

22:10 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 1,00% bis 1,25%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.473,30 -0,03% Nikkei-225 20.059,47 +0,52% Hang-Seng-Index 26.900,65 +0,18% Kospi 2.431,49 -0,34% Shanghai-Composite 3.240,90 -0,09% S&P/ASX 200 5.778,90 +0,91%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren zur Wochenmitte die positiven Vorzeichen. Die Anleger seien wieder risikofreudiger, sagen Händler. Dazu trage einerseits der deutlich gestiegene Ölpreis bei, andererseits der wieder etwas festere US-Dollar. Allerdings steht im späteren Verlauf des Tages, wenn die Börsen in Asien längst geschlossen sind, das Ergebnis der US-Notenbanksitzung an. Das sei ein Grund dafür, dass die Anleger in einigen Fällen vorsichtiger agierten, auch wenn die Mehrheit der Beobachter keine Änderung des geldpolitischen Kurses der Fed erwarte. In Sydney sind Aktien rohstoffnaher Branchen gesucht, nachdem die Preise für Öl und Kupfer kräftig angezogen haben. Rio Tinto steigen um 2,4 Prozent, BHP Billiton um 3,4 Prozent und Fortescue um 4,6 Prozent. Im Energiesektor verteuern sich Santos um 3,9 Prozent und Woodside Petroleum um 2,3 Prozent. Auch in der übrigen Region steigen Aktien der Ölbranche. In Tokio verbuchen Inpex ein Plus von 0,9 Prozent. In Hongkong geht es für CNOOC um 2,6 Prozent und für Sinopec um 1,9 Prozent nach oben. Daneben bestimmt die Bilanzsaison die Richtung in Einzelwerten. Unter anderem fallen Wynn Macau in Hongkong um 3,6 Prozent, nachdem die Zweitquartalszahlen des Casinobetreibers mit Enttäuschung aufgenommen worden sind. gemeldet, doch plant es auch umfangreiche Investitionen in zwei südkoreanische Werke.

US-NACHBÖRSE

Überzeugende Quartalsausweise haben die Aktienkurse von Advanced Micro Devices (AMD) und US Steel am Dienstag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com haussieren lassen. Für AMD ging es um 10,8 Prozent nach oben. United States Steel (US Steel) rückten um 8,8 Prozent vor. Mit einem Minus von 1,5 Prozent reagierten die Aktien von Juniper Networks auf die Zweitquartalszahlen. Das Ergebnis übertraf zwar die Analystenschätzungen. Beobachter bemängelten aber die im Vergleich zum ersten Quartal gesunkene Bruttomarge. Bei Akamai, deren Aktie um 7,6 Prozent fiel, enttäuschte der Ausblick. Dass das Unternehmen im Quartal mehr verdient hatte als erwartet, trat darüber in den Hintergrund. Auch bei Amgen war das Ergebnis besser als erwartet, während der Ausblick die Erwartungen verfehlte. Für die Aktie ging es um 2,4 Prozent nach unten. Positiv wurden dagegen die Geschäftszahlen von Texas Instruments (+2,7 Prozent) aufgenommen. AT&T (plus 2,7 Prozent) hatte ebenfalls überraschend gut abgeschnitten. Mit einem Abschlag von 1,9 Prozent bestraften Anleger Express Scripts Holding dafür, dass das Unternehmen seinen Vertrag mit Anthem wahrscheinlich nicht verlängern wird. Die Quartalszahlen von Express Scripts hatten die Erwartungen allerdings übertroffen. Universal Health Services stürzten um 6,7 Prozent ab. Quartalsausweis und Ausblick des Unternehmens hatten enttäuscht. Chipotle Mexican Grill legten um 1,5 Prozent zu. Die Restaurantkette hatte im Quartal besser als erwartet abgeschnitten und ihre Jahresziele bekräftigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.613,43 0,47 100,26 9,37 S&P-500 2.477,08 0,29 7,17 10,64 Nasdaq-Comp. 6.412,17 0,02 1,37 19,12 Nasdaq-100 5.930,65 -0,18 -10,72 21,94 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 0,82 Mrd Gewinner 1.827 1.283 Verlierer 1.140 1.650 Unverändert 120 137

Freundlich - Gut ausgefallene Quartalsergebnisse wichtiger US-Unternehmen und steigende Rohstoffpreise sorgten für gute Stimmung. Hinzu kamen positive Konjunkturdaten in Gestalt eines unerwartet gut ausgefallenen Verbrauchervertrauens im Juli. Der S&P-500 markierte ein neues Rekordhoch. "In fast jeder Hinsicht ist das eine Bilanzsaison, die auf der Oberseite überrascht und das ist der Treiber am Aktienmarkt", sagte Terry Sandmen, Aktienstratege bei U.S. Bank Wealth Management. Der Kurs der Google-Mutter Alphabet gab um 2,9 Prozent nach. Alphabet erzielte zwar mit netto 3,5 Milliarden Dollar einen überraschend hohen Quartalsgewinn, Beobachter bemängelten jedoch die Qualität der Geschäftszahlen sowie die Strafzahlungen an die europäischen Regulierungsbehörden. McDonald's verzeichnete in seinem Berichtsquartal in allen Segmenten steigende Gästezahlen. Der Kurs zog um 4,8 Prozent an. Für Optimismus sorgte vor allem Caterpillar. Der Baumaschinenhersteller, der als eine Art Konjunkturbarometer gilt, hob nach einem überraschend starken zweiten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr sowohl für den Gewinn als auch für den Umsatz an. Die Aktie verteuerte sich um 5,9 Prozent auf ein Fünfjahreshoch. Der Mischkonzern 3M steigerte seinen Gewinn zwar kräftig, hier störten sich die Anleger aber am Umsatz, der nicht so stark zulegte wie erhofft. 3M verloren 5,1 Prozent. Citigroup erlebten ihren besten Handelstag im laufenden Jahr, der Kurs legte um 2,9 Prozent zu und lag mit 68,11 Dollar nur knapp unter seinem höchsten Stand seit 2009. Die Bank hielt ihren ersten Kapitalmarkttag seit 2008 ab und legte dort den Weg für höhere Gewinne und Erträge bis 2020 dar.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 10 Jahre 2,33 7,1 2,26 30 Jahre 2,91 7,2 2,84

Am Rentenmarkt schlugen sich Spekulationen auf eine weitere Straffung der US-Geldpolitik in wieder steigenden Renditen nieder, nachdem sie an den Tagen zuvor auf dem Weg nach unten gewesen war. Zudem stellte man sich darauf ein, dass die Fed den Weg für die Bilanzreduktion ab September bereiten wird. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zog um 7 Basispunkte an auf 2,33 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1638 -0,1% 1,1648 1,1650 +10,7% EUR/JPY 130,26 -0,0% 130,31 129,30 +6,0% EUR/GBP 0,8938 -0,0% 0,8939 0,8943 +4,9% GBP/USD 1,3024 -0,0% 1,3030 1,3032 +5,6% USD/JPY 111,91 +0,0% 111,87 110,99 -4,3% USD/KRW 1121,50 +0,1% 1120,18 1115,20 -7,1% USD/CNY 6,7558 +0,1% 6,7511 6,7507 -2,7% USD/CNH 6,7554 -0,1% 6,7593 6,7473 -3,2% USD/HKD 7,8091 +0,0% 7,8089 7,8074 +0,7% AUD/USD 0,7889 -0,6% 0,7937 0,7938 +9,3%

Der Dollar neigte nach einer kurzen Erholungsphase am Vortag zunächst wieder zur Schwäche, erholte dann aber. Händler sprachen zunächst von einer Euro-Stärke, nachdem in Deutschland der Ifo-Geschäftsklimaindex überraschend erneut auf ein Rekordniveau gesprungen war. Zudem stieß die erste Griechenland-Anleihe seit 2014 auf lebhaftes Interesse und stützte den Euro zusätzlich. Mit den überraschend gut ausgefallenen Daten des US-Verbrauchervertrauens berappelte sich der Dollar allerdings. Der Euro ging in den USA zuletzt mit 1,1647 Dollar um, im Tageshoch hatte er über 1,17 gelegen. Sollte die Fed am Mittwoch nicht in die Reduzierung ihrer aufgeblähten Bilanz einsteigen, könne der Greenback aber schnell wieder schwächeln, hieß es im Devisenhandel.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,34 47,89 +0,9% 0,45 -15,2% Brent/ICE 50,57 50,2 +0,7% 0,37 -14,0%

Die Ölpreise profitierten weiter von den jüngsten Maßnahmen zur Preisstabilisierung und erreichten Siebenwochenhochs. Saudi-Arabien und Nigeria hatten auf einer Konferenz von Opec-Mitgliedern und -Nichtmitgliedern zugesichert, Ölfördermenge und -exporte zu beschränken. Mit derart weitreichenden Zugeständnissen habe kaum jemand gerechnet, sagte Jingyi Pan, Analyst bei IG Group. Zudem würden US-Sanktionen gegen Venezuela immer wahrscheinlicher, wodurch auch die Ölexporte des Krisenlandes betroffen wären. "Jetzt kommt auf einmal einiges zusammen", kommentierte Ric Navy von RJ O'Brien & Associates und weiter: "Im Augenblick zeigt das Momentum ganz sicher nach oben". Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 3,3 Prozent auf 47,84 Dollar - europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 3,3 Prozent auf zuletzt 50,17 Dollar.

Im asiatisch dominierten Handel erhalten die Ölpreise einen zusätzlichen Schub von Daten des US-Branchenverbands American Petroleum Institute. Dieser hatte am späten Dienstag einen unerwartet drastischen Rückgang der US-Ölvorräte gemeldet. Das weckt Erwartungen, dass die offiziellen Daten der US-Regierung am Mittwoch eine ähnliche Tendenz aufweisen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,80 1.249,05 -0,3% -3,25 +8,2% Silber (Spot) 16,39 16,49 -0,6% -0,10 +2,9% Platin (Spot) 924,75 928,50 -0,4% -3,75 +2,3% Kupfer-Future 2,90 2,85 +1,8% +0,05 +14,9%

Der Goldpreis fiel mit der Aussicht auf steigende Zinsen um 0,4 Prozent auf 1.250 Dollar. Der starke Ifo-Index lasse geldpolitische Straffungen auch in Europa wahrscheinlicher werden, hieß es außerdem. Das mache das Gold weniger attraktiv. Charttechnisch befinde sich der Preis des Edelmetalls zudem über 1.250 Dollar in einer schwierigen Region. Steil aufwärts ging es auch mit dem Kupferpreis. Hier habe sich die erhöhte Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) für China, aber auch die Erwartung einer anziehenden europäischen Konjunktur positiv bemerkbar gemacht, sagten Marktteilnehmer. 45 Prozent der globalen Kupfernachfrage komme aus China. An der New Yorker Warenterminbörse zog der Kupferpreis um 4 Prozent an auf den höchsten Stand seit fünf Monaten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

USA / RUSSLAND-SANKTIONEN

Das US-Repräsentantenhaus hat neue Sanktionen gegen Russland gebilligt, die auch deutschen Unternehmen schaden könnten. Die Strafmaßnahmen könnten den Weg zu Sanktionen auch gegen europäische Unternehmen ebnen, die mit Russland im Energiesektor zusammenarbeiten. Die Bundesregierung hatte das Vorhaben zuvor als "völkerrechtswidrig" verurteilt. Das Gesetz sieht auch neue Sanktionen gegen den Iran und Nordkorea vor.

USA / GESUNDHEITSPOLITIK

Kleiner Erfolg für US-Präsident Donald Trump im Streit um die Krankenversicherung: Mit hauchdünner Mehrheit hat der Senat am Dienstag beschlossen, in einen Gesetzgebungsprozess über die Reform des US-Gesundheitswesens einzusteigen. Allerdings handelte es sich um eine reine Verfahrensabstimmung. Weiterhin ist völlig ungewiss, ob letztlich eine Mehrheit für die Abschaffung des Gesundheitssystems von Ex-Präsident Barack Obama und dessen Ersatz durch ein stärker marktwirtschaftliches Modell zustande kommen wird.

US-NOTENBANK

US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar, die amtierende Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, erneut für das Amt zu nominieren. In einem Interview mit dem Wall Street Journal bezeichnete er aber auch seinen Wirtschaftsberater Gary Cohn als Top-Kandidaten.

AUSTRALIEN / INFLATION

Gegenüber dem ersten Quartal stiegen die Verbraucherpreise im zweiten Quartal um 0,2 Prozent und gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,4 bzw 2,2 Prozent prognostiziert. In den Inflationsdaten spiegeln sich die niedrigeren Energiepreise, ein überraschender Rückgang der Preise für Obst und die gedämpfte Lohnentwicklung wider. Die Kerninflationsrate legte gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent und gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent zu. Die australische Notenbank hat sich eine Teuerung von 2 bis 3 Prozent zum Ziel gesetzt. Solange sich die Inflation diesem Ziel nicht nähert, ist eine Leitzinserhöhung unwahrscheinlich.

AMD

hat über den Erwartungen ausgefallene Geschäftszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und den Umsatzausblick angehoben. Der Umsatz kletterte um 8,7 Prozent auf 1,22 Milliarden US-Dollar. Netto machte der Halbleiterkonzern einen Verlust von 16 Millionen Dollar, verglichen mit einem Plus von 69 Millionen vor Jahresfrist. Auf bereinigter Basis betrug des Ergebnis aber 2 Cent je Aktie. Analysten hatten im Konsens nur ein ausgeglichenes bereinigtes Ergebnis vorausgesagt.

APPLE

will nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump verstärkt in den USA investieren. Apple-Chef Tim Cook habe ihm versprochen, drei Werke in den USA zu bauen - "drei große Fabriken, schöne Fabriken", sagte Trump im Interview mit dem Wall Street Journal. Wann und wo diese Produktionsstätten entstehen sollen, sagte Trump nicht. Apple selbst wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern.

AT&T

hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street beim Gewinn über- und beim Umsatz getroffen. Der nach Abonnentenzahlen zweitgrößte Mobilfunkanbieter der USA verdiente netto 3,9 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um knapp 15 Prozent. Auf bereinigter Basis entsprach das je Aktie 79 Cent. Das war mehr als Analysten erwartet hatten, die mit 73 Cent gerechnet hatten nach 72 Cent im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz fiel auf 39,8 Milliarden US-Dollar von 40,5 Milliarden. Hier hatten die Experten 39,84 Milliarden Dollar erwartet.

TEXAS INSTRUMENTS

verdiente im zweiten Quartal dank einer starken Nachfrage unter anderem aus der Automobilbranche 1,03 US-Dollar je Aktie bei Umsätzen von 3,69 Milliarden Dollar. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 30 Prozent bzw 13 Prozent. Analysten hatten dem Konzern lediglich einen Gewinn von 96 Cent je Aktie und Erlöse von 3,56 Milliarden Dollar zugetraut. Das Nettoergebnis kletterte um 29 Prozent auf 1,06 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellte Texas Instruments Umsätze von 3,74 bis 4,06 Milliarden Dollar und ein Ergebnis je Aktie zwischen 1,04 und 1,18 Dollar in Aussicht.

