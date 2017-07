FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Minus am Vortag ist der Bund-Future im Plus in den Handel am Mittwoch gestartet. Der wichtigste Termin des Tages findet allerdings erst um 20.00 Uhr statt, dann verkündet das FOMC der US-Notenbank die Ergebnisse seiner Sitzung. Die Anleihestrategen der DZ Bank erwarten, dass die Währungshüter weder eine Erhöhung der US-Leitzinsen noch den Startzeitpunkt für eine Bilanzverkürzung bekannt geben werden. Im Großen und Ganzen dürfte das Pressekommunique daher kaum geändert werden.

Die niedrigen Inflationsraten in den USA sprechen dafür, dass die Fed auch zur nächsten Sitzung im September eine Pause bei ihren zuletzt vierteljährlichen Leitzinserhöhungen einlegen wird. Nach der September-Sitzung dürfte dann der Prozess der Bilanznormalisierung beginnen. Für den Tagesverlauf rechnet die DZ Bank mit nachgebenden Notierungen. Nächste Unterstützungen im September-Kontrakt sehen sie um die Marken 161,52 und 161,06 Prozent.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 17 Ticks auf 161,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,82 Prozent und das Tagestief bei 161,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 18.880 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 10 Ticks auf 131,94 Prozent.

July 26, 2017

