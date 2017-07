Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

AUSBLICK/US-Notenbank lässt Geldpolitik vorerst unverändert

Der Offenmarktausschuss FOMC der US-Notenbank dürfte seine Geldpolitik unverändert lassen, wenn er die am Dienstag beginnenden Beratungen am Mittwoch (20.00 Uhr) mit einem geldpolitischen Statement abschließt. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der Tagesgeldzielsatz in der Spanne zwischen 1,00 und 1,25 Prozent bleiben wird, in der sie seit Juni liegt. Auch am Volumen ihrer Bilanzsumme dürfte die Fed vorerst nichts ändern. Allgemein erwarten Beobachter, dass Details zu einer schrittweisen Verkleinerung der Bilanzsumme erst im September genannt werden.

Trump sieht Cohn und Yellen als Anwärter für Spitze der US-Notenbank

US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar, die amtierende Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, erneut für das Amt zu nominieren. In einem Interview mit dem Wall Street Journal bezeichnete er aber auch seinen Wirtschaftsberater Gary Cohn als Top-Kandidaten. Trump wiederholte, dass Yellen gute Arbeit leiste und er ihr gegenüber "viel Respekt hegt". Yellen sei weiter im Rennen, für weitere vier Jahre die Notenbank zu leiten. Er erwäge aber auch, Yellen durch Cohn zu ersetzen, der nach 26-jähriger Arbeit bei Goldman Sachs das Amt als Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats unter Trump übernommen hat.

US-Repräsentantenhaus billigt neue Russland-Sanktionen

Das US-Repräsentantenhaus hat neue Sanktionen gegen Russland gebilligt, die auch deutschen Unternehmen schaden könnten. Die Abgeordneten der Kongresskammer votierten am Dienstag nahezu einstimmig für die Strafmaßnahmen. Diese könnten den Weg zu Sanktionen auch gegen europäische Unternehmen ebnen, die mit Russland im Energiesektor zusammenarbeiten. Die Bundesregierung hatte das Vorhaben zuvor als "völkerrechtswidrig" verurteilt. Das Gesetz sieht auch neue Sanktionen gegen den Iran und Nordkorea vor.

Etappensieg für Donald Trump im Streit um Gesundheitsreform

Kleiner Erfolg für US-Präsident Donald Trump im Streit um die Krankenversicherung: Mit hauchdünner Mehrheit hat der Senat am Dienstag beschlossen, in einen Gesetzgebungsprozess über die Reform des US-Gesundheitswesens einzusteigen. Allerdings handelte es sich um eine reine Verfahrensabstimmung. Weiterhin ist völlig ungewiss, ob letztlich eine Mehrheit für die Abschaffung des Gesundheitssystems von Ex-Präsident Barack Obama und dessen Ersatz durch ein stärker marktwirtschaftliches Modell zustande kommen wird.

Senatsausschuss zieht Vorladung von Trumps Ex-Wahlkampfmanager zurück

In der Russland-Affäre um das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump muss der frühere Kampagnenchef Paul Manafort vorerst nicht in einer öffentlichen Anhörung im Kongress Stellung nehmen. Der Justizausschuss des Senats zog am Dienstag die Vorladung Manaforts für Mittwochmorgen zurück. Das Magazin Politico berichtete, Manafort habe seine Bereitschaft bekundet, hinter verschlossenen Türen auszusagen.

Juncker sichert Italien weitere 100 Mio EUR in Flüchtlingskrise zu

Die Europäische Kommission hat Italien in der Flüchtlingskrise weitere Hilfen zugesagt. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker stellte am Dienstag in einem Brief an Ministerpräsident Paolo Gentiloni zusätzlich 100 Millionen Euro in Aussicht. Bisher hat die Kommission bereits 800 Millionen Euro zugesagt. Zudem werde die Brüsseler Behörde "schnell erreichbare Kontaktpersonen" ernennen, schrieb Juncker.

Australische Inflation im 2. Quartal schwächer als erwartet

Der Preisanstieg in Australien ist im zweiten Quartal schwächer ausgefallen als erwartet. Gegenüber dem ersten Quartal stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent und gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,4 bzw 2,2 Prozent prognostiziert. In den Inflationsdaten spiegeln sich die niedrigeren Energiepreise, ein überraschender Rückgang der Preise für Obst und die gedämpfte Lohnentwicklung wider.

Abbas will vorerst keine Gespräche mit Israel

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas will die Gespräche mit Israel vorerst nicht wieder aufnehmen. Am Tempelberg müssten "alle israelischen Maßnahmen auf das Niveau vor dem 14. Juli zurückgefahren werden", sagte der Palästinenserpräsident am Dienstag. Israel hatte zuvor nach einer Woche blutiger Proteste die umstrittenen Metalldetektoren vom Tempelberg entfernt - die Regierung kündigte jedoch an, die Geräte durch "hoch entwickelte Technologien" zu ersetzen.

Libysche Rivalen einigen sich auf Waffenruhe und Wahlen

Im Libyen-Konflikt hat sich die international anerkannte Regierung mit dem abtrünnigen General Chalifa Haftar auf einen Fahrplan zur Beilegung der Krise geeinigt. Er sieht eine Waffenruhe sowie Wahlen im Frühjahr vor, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstagabend nach Gesprächen in der Nähe von Paris mitteilte.

+++ Konjunkturdaten

FR/Verbrauchervertrauen Juli 104 (PROGNOSE: 108; Juni: 108)

