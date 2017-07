FRANKFURT (Dow Jones)--Die künftige Ceconomy AG kauft sich beim französischen Elektronikhändler Fnac Darty ein und verschafft sich damit Zugang zum französischen Markt. Wie die Noch-Metro AG mitteilte, zahlt sie der Holding Artemis rund 452 Millionen Euro in bar für ihren etwa 24,33-prozentigen Anteil an der Fnac Darty SA. Das entspricht einem Kaufpreis von 70 Euro je Aktie. Nach Abschluss der Transaktion wird Ceconomy Fnac Dartys größter Anteilseigner sein.

Mit diesem Deal verschaffe sich sein Unternehmen "Zugang zum äußerst attraktiven französischen Markt und seinem stetig wachsenden Consumer-Electronics-Segment", erläuterte Ceconomy-Vorstandsvorsitzender Pieter Haas. Mit einem Marktanteil von 23 Prozent ist Fnac Darty den weiteren Angaben zufolge als größter Anbieter für Verbraucherelektronik am französischen Markt führend. Bislang ist Frankreich einer der wenigen großen Märkte in Europa, in denen Ceconomy noch nicht präsent ist.

Der frühere Handelskonzern Metro hat sich in zwei Teile aufgespalten. Dabei war der Groß- und Einzelhandel mit Lebensmitteln als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen ausgegliedert worden - die neue Metro. Der Elektronikhändler Media-Saturn übernahm den Börsenmantel des alten Konzerns, firmiert aber künftig unter dem Namen Ceconomy.

