Ralf Mayer Herzlich willkommen zu unserem Expertengespräch Biokunststoffe, in dem wir diskutieren möchten, warum biobasierte und bioabbaubare Kunststoffe vor allem in Deutschland ein Nischendasein fristen, wie sich dies ändern ließe und welche technischen Möglichkeiten bestehen. Wir möchten Sie zunächst nach ihren Erfahrungen mit Biokunststoffen fragen?

Stefanie Schönherr Also wir setzen kaum Biokunststoffe ein. Aber wir setzen inzwischen relativ viele Verpackungsmittel ein, die einen Recyclinganteil haben. Daran arbeiten wir sehr intensiv, wobei das für uns eigentlich eine Übergangslösung ist, denn mein Ziel wäre es schon, mehr biobasierte Kunststoffe einzusetzen. Das Thema biologische Abbaubarkeit ist für uns, für unsere Verpackungen eher kein Thema. Unsere Lieferanten und deren Packmittelhersteller haben teilweise schon mit biobasierten Materialien experimentiert, aber wir haben jetzt für uns noch keine gute Lösung gefunden oder wenig gute Lösungen. Wir arbeiten teilweise mit Folien, die auf Basis von Zellulose hergestellt sind. Es funktioniert nicht in jedem Segment, aber wir wollen das ausbauen. Tatsächlich hatten wir auch ein Produkt mit Lignin, eine Zahnbürste. Aber der Abverkauf war eben leider nicht so wie erwartet, sodass wir das Produkt am Ende wieder ausgelistet haben.

Dr. Etwina Gandert War das Produkt vergleichsweise teuer oder was meinen Sie war der Grund für den geringen Absatz?

Stefanie Schönherr Es war etwas teurer, weil es natürlich auch deutlich teurer ist in der Herstellung. Aber die meisten Verbraucher werden nicht bereit sein, für eine nachhaltigere Verpackungsalternative deutlich mehr zu bezahlen. Das ist vielleicht im Super-/Ökomarktbereich noch was anderes. Wenn bei uns ein Duschgel 55 Eurocent kostet - da haben wir schon sehr stark an den Verpackungen gearbeitet, um einen möglichst geringen Ressourceneinsatz zu haben - wäre jedoch der Kunde nicht bereit, 5 Cent mehr zu bezahlen, weil wir die Flasche aus biobasiertem Kunststoff herstellen lassen.

Teilnehmer des Expertengesprächs

Prof. Dr. Hans-Josef Endres, Institutsleiter IfBB - Institut für Biokunst- stoffe und Bioverbundwerkstoffe Hochschule Hannover; Eva Maria Mentzel, IfBB IfBB - Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe Hochschule Hannover, hans-josef.endres@hs-hannover.de

Katrin Schwede, Head of Communications bei European Bioplastics Berlin, schwede@european-bioplastics.org

Robert Czichos, Bionatic, Bionatic, Bremen, info@bionatic.com

Stefanie Schönherr, Produktmanagement/Nachhaltigkeit bei dm Drogerie-Markt, Karlsruhe, servicecenter@dm-drogeriemarkt.de

Nicole Kalytta, Projektmanagerin bei Oskar Lehmann, Blomberg - Donop, info@olplastik.de

Susanne Kurz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...