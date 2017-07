FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Stahlwerte wie Thyssenkrupp und Salzgitter könnten am Mittwoch in den Fokus rücken mit starken Vorgaben von US Steel und möglicherweise später als erwartet beginnenden Strafzöllen auf Stahlimporte in den USA. Aktien von US Steel schnellten am Dienstag im späten Handel an der Nasdaq um fast 9 Prozent nach oben, angetrieben von überraschend guten Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick für das Gesamtjahr.

Das "Wall Street Journal" berichtet unterdessen, dass sich die US-Administration mit der Einführung von Strafzöllen auf Importstahl nach Einwänden von Handelspartnern Zeit lassen wolle. "Wir haben das gegenwärtig nicht vor", zitiert die Zeitung den US-Präsidenten Donald Trump auf die Frage nach der Einführung von Strafzöllen. Im vorbörslichen Handel legten Salzgitter und Thyssenkrupp leicht zu./bek/das

ISIN DE0007500001 DE0006202005

AXC0060 2017-07-26/08:48