Ein von Ares Management L.P. (NYSE:ARES) geleiteter Fond hat eine aus rund 300 Wohneinheiten und 24.000 Quadratmeter bestehende Wohn- und Einzelhandels- Anlage im Großraum Frankfurt erworben.

Die Akquisition ist die jüngste Ergänzung zum deutschen Wohnungsbestand von Ares, der bis dato mehr als 4.100 Wohneinheiten auf rund 260.000 Quadratmetern umfasst.

"Die erworbene Wohnanlage ist eine sehr gute Ergänzung zu unserem Bestand", erklärt John Ruane, Partner in der Ares Real Estate Group. "Wir sehen weiterhin positive Trends im deutschen Wohnungsmarkt, insbesondere in größeren Städten und Metropolregionen."

Ares hat die Wohnanlage zusammen mit Forte erworben, einem in Frankfurt ansässigen Investment- und Asset-Managementunternehmen. Ares und Forte haben bereits bei Ares' vergangenen Investitionen im deutschen Wohnbereich zusammengearbeitet, mit dem Ziel die Immobilien zu repositionieren und Leerstand abzubauen.

Über Ares Management, L.P.

Ares ist ein führender globaler Alternative Asset Manager mit ca. US$ 100 Mrd. an Assets under Management und mit mehr als 15 Standorten in den USA, Europa und Asien (Stand: 31. März 2017; umfasst die am 3. Januar 2017 übernommene American Capital, Ltd.). Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat das Unternehmen eine disziplinierte Investmentphilosophie verfolgt, die das Ziel hat, unabhänging von Marktzyklen hohe risikogewichtete Renditen zu erzielen. Ares betrachtet jede seiner vier Kernsparten (Tradable Credit, Direct Lending, Private Equity und Real Estate) als führend im Hinblick auf Assets under Management und Anlageperformance. Dabei vertritt Ares die Grundauffassung, dass jede der Einzelsparten unter dem Dach einer gemeinsamen Organisation ihr Potenzial maximieren kann. Für weitere Informationen: www.aresmgmt.com.

Über Forte Capital

Forte hat seit 2012 gemeinsam mit mehreren Partnern Wohnportfolien mit insgesamt über 7.000 Wohnungen im ganzen Bundesgebiet erworben. Regionale Schwerpunkte sind Berlin, Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen. Forte agiert dabei als lokaler Partner, der für die Umsetzung der festgelegten Strategien verantwortlich ist und das komplette wohnwirtschaftliche Spektrum vom Asset über Property Management bis hin zur Baubegleitung abdeckt. www.fortecap.de

