Nordson DIMA, eine Tochtergesellschaft von Nordson Corporation (Nasdaq: NDSN) und Anbieter von Hot-Bar-Löt-und Klebesystemen, sowie von Dosier-und Beschichtungslösungen für die Elektronikindustrie, gibt die Einführung einer neuen Webseite,www.nordsondima.com bekannt. Die neu gestaltete Webseite erleichtert es den Besuchern, Nordson DIMAs komplettes Lösungssortiment für Hot-Bar-Reflow-Löten, Heißsiegeln, AC-Laminierung und Heißverstemmen kennenzulernen. Eine zweite Webseite, www.dimadispensing.eu wurde aktualisiert, um die ausschließlich in Europa erhältlichen Produktlinien für Dosiersysteme abzudecken.

Die neue Webseite für Hot-Bar-Lösungen spiegelt Nordson DIMAs wachsende Präsenz auf dem globalen Markt für Hot-Bar-Löt- und Klebesyteme wider. Die Webseite wurde in den folgenden Bereichen verbessert:

Neu konfigurierte Struktur zwecks einfacherer Navigation.

Ergänzung neuer Produkte wie die C-Tack ACF-Laminier-Desktop-Anlage.

Neue Inhalte wie Videos und ausführlichere Produktübersichten, sowie herunterladbare Produktinformationen.

Eine vollkommen neu gestaltete Benutzeroberfläche, um dem neuen Branding des Unternehmens Rechnung zu tragen.

"Wir freuen uns über die Einführung der neuen Webseite", sagte Fried Cuijten, Geschäftsführer von Nordson DIMA. "Sie präsentiert unser gesamtes Sortiment an Hot-Bar-Lötsystemen in einem benutzerfreundlichen Format. Sie bietet unseren Kunden einen klaren Einblick in Nordson DIMAs Marktpräsenz und das stetig erweiterte Produktsortiment. Als Teil der Nordson-Familie stellt sie zudem ein Portal für verschiedene von anderen Unternehmen der Nordson-Gruppe für unsere Kunden angebotenen Technologien dar."

Foto abrufbar unter: https://adobe.ly/2tL3hJR

Über Nordson DIMA

Nordson DIMA stellt Anlagen mit High-Tech-Prozess-und Systemlösungen in den Bereichen Hot-Bar-Löten und Kleben für die elektronische Montage sowie Dosierung und Beschichtung für die Industrieelektronik- und Feinmechanikproduktmärkte her. Nordson DIMA bietet eine breite Auswahl an Lösungen an, von hochwertigen Standardsystemen und Verarbeitungskomponenten bis hin zu vollständig automatisierten Produktlinien; von Konzeptdiskussionen bis zur weltweiten Montage und Produktionsanlaufphasen. Erfahren Sie mehr www.nordsondima.com

Über die Nordson Corporation

Nordson Corporation liefert Präzisionstechnologielösungen, die Kunden weltweit zum Erfolg verhelfen. Präzisionsdosiersysteme für Klebstoffe, Beschichtungen, Dichtstoffe, Biomaterialien und weitere Medien, Kunststoffextrusion und Spritzgusstechnik, Elektroniküberprüfung - und inspektion sowie Oberflächenvorbehandlung werden durch unsere Anwendungskompetenz und direkten weltweiten Kundensupport unterstützt. Nordson beliefert Endmärkte für kurzlebige und langlebige High-Tech-Produkte, spezialisiert auf die Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio mit Betriebs- und Serviceniederlassungen in mehr als 30 Ländern. Kontaktieren Sie Nordson unter www.nordson.com und über die Sozialen Medien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170725006626/de/

Contacts:

Nordson Corporation

Jolanda Staals, +31-6 39334754

jolanda.staals-collen@nrodson.com