König Salman bin Abdulaziz hat die Einrichtung von Renovierungskommissionen erlassen, die mit der Entwicklung von zwei der wichtigsten archäologischen und historischen Orte im Königreich, Al-Ola und dem Diriyah-Tor, beauftragt werden. Von der historischen, kulturellen und architektonischen Bedeutung dieser zwei Bereiche wird erwartet, dass sie diese zu größeren Touristenattraktionen machen werden, wenn sich die Gastfreundschaft und der Tourismus von Saudi-Arabien weiter entwickeln, um lokale und internationale Reisende zu begrüßen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170726005461/de/

Mountains overlooking the landscape in Mada'en Saleh, a pre-Islamic archaeological site located in Al-Ola in north west Saudi Arabia (webpage) SaudiTourism.sa (Photo: ME NewsWire)