EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Personalie Bellevue Group stärkt Wealth Management-Expertise: Thomas Pixner wird neuer CEO der Bank am Bellevue - Veit de Maddalena wird zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen 2017-07-26 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR *Medienmitteilung * Küsnacht, 26. Juli 2017 *Bellevue Group stärkt Wealth Management-Expertise: * *Thomas Pixner wird neuer CEO der Bank am Bellevue -* *Veit de Maddalena wird zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen* Die Bellevue Group hat sich über die letzten drei Jahre verstärkt als Asset und Wealth Manager mit umfassender Anlagekompetenz und breiter Angebotspalette positioniert. Nach der Restrukturierung der Bank am Bellevue und der damit verbundenen Einstellung der Brokerage- und Corporate Finance-Aktivitäten wird die Vermögensverwaltungskompetenz der Bellevue Group weiter verstärkt. Der Verwaltungsrat der Gruppe ernennt Thomas Pixner spätestens per 1. Februar 2018 zum CEO der Bank am Bellevue und Mitglied der Geschäftsleitung der Bellevue Group. Zudem wird Veit de Maddalena im Rahmen der Generalversammlung im März 2018 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Beide verfügen über langjährige Erfahrung in der privaten Vermögensverwaltung und einen umfangreichen Leistungsausweis. Thomas Pixner (55) agiert seit über 20 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen im internationalen Wealth Management. Seit 2007 war Thomas Pixner als Mitglied des Executive Committee Wealth Management & Trust sowie Head Investments Switzerland der Rothschild Bank AG, Zürich, tätig. Zuvor zeichnete er für das Private Banking der VP Bank AG, Vaduz, verantwortlich. Er wird spätestens ab 1. Februar 2018 als CEO die Bank am Bellevue leiten und das Vermögensverwaltungsgeschäft für unternehmerische Privatkunden mit den bestehenden Teams weiter vorantreiben. "Mit Thomas Pixner wird ein international versierter Wealth Management-Experte die Leitung der Bank übernehmen. Er wird gemeinsam mit dem bereits erfolgreich operativen Team von Christian Zenker die neue Positionierung als Vermögensverwaltungs-Boutique weiter stärken. Dank seiner langjährigen Erfahrung und geschätzten Kompetenz kann er der Bank wichtige Impulse geben und den Ausbau unserer Dienstleistungen weiter beschleunigen", kommentiert André Rüegg, CEO Bellevue Group. Das Team wird gleichzeitig mit Thomas Blum (42) als Senior Client Advisor ergänzt. Als profilierter und erfahrener Kundenberater betreut er seit über 15 Jahren internationale Vermögensverwaltungskunden, insbesondere für die Rothschild Bank AG, Zürich und früher für die VP Bank, Vaduz. Vor dem Hintergrund der Ausrichtung als dedizierter Asset und Wealth Manager wird auch der Verwaltungsrat mit einem profunden Kenner des internationalen Wealth Management-Geschäftes verstärkt. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2018 Veit de Maddalena (50) zur Wahl in den VR vor. Er blickt auf eine langjährige internationale Tätigkeit zurück, die ihn über verschiedene Stationen und Schlüsselpositionen bei der Credit Suisse im Jahre 2006 zur Rothschild & Co. führte. Veit de Maddalena leitete jahrelang die Division Wealth Management & Trust, war Mitglied des Group Management Committee der Rothschild & Co. und amtete gleichzeitig als Chief Executive Officer der Rothschild Bank AG, Zürich. Zuletzt war er als Executive Vice Chairman für die Rothschild Bank AG, Zürich, tätig. Thomas von Planta, VR-Präsident der Bellevue Group erläutert: "Es freut uns, dass Veit de Maddalena die Weiterentwicklung der Bellevue Group mitgestalten wird. Seine umfassenden Kenntnisse des internationalen Wealth Management-Geschäftes werden die Neuausrichtung der Bellevue Group unterstützen." Die Bellevue Group veröffentlicht den Halbjahresabschluss 2017 am 28. Juli 2017. *Kontakt* André Rüegg, CEO Bellevue Group Telefon +41 44 267 67 10, aru@bellevue.ch Jürg Stähelin, IRF Communications Telefon +41 43 244 81 51, juerg.staehelin@irfcom.ch *Bellevue Group* Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Finanzboutique, die an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, ist das Unternehmen mit seinen rund 100 Mitarbeitenden vorwiegend in den Geschäftsfeldern Asset und Wealth Management aktiv. Das Asset Management fokussiert sich auf ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit, weitere Spezialthemen wie eigentümergeführte Unternehmen sowie profilierte ganzheitliche Anlageansätze in allen traditionellen Anlageklassen. Die Bank verfügt über ein erstklassiges Spektrum an Vermögens- und Anlageberatungslösungen mit besonderem Fokus auf unternehmerische Privatkunden. Weitere vermögensübergreifende Dienstleistungen wie die Begleitung und Beratung des Aufbaus und Betriebs von Investment-Office-Strukturen sowie Handels-, Depotführungs- und ausgewählte Kreditfazilitäten für vermögende private und institutionelle Kunden runden das Angebot ab. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=SVPDREVIUR [1] Dokumenttitel: Medienmitteilung Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestraße 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 595533 2017-07-26 CET/CEST 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=94c2cd42bc52a45123efd3668ca74aa5&application_id=595533&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 01:00 ET (05:00 GMT)