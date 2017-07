FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nordex-Aktien haben am Mittwoch nach der Bekanntgabe eines Auftrags aus Frankreich mit einem Plus von 2,23 Prozent auf 12,37 Euro an ihren jüngsten Erholungsversuch angeknüpft. Der Energieversorger EDF Energies Nouvelles bestellte zehn Turbinen mit einer Leistung von insgesamt rund 36 Megawatt, wie der Windkraftanlagenbauer mitteilte.

Erst zum Wochenstart hatte eine Empfehlung des Bankhauses Metzler den Papieren frischen Schwung verliehen. Analyst Guido Hoymann blickte wieder optimistischer auf die Aktien und hatte sein Votum um gleich zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" angehoben. Er nannte ein Kursziel von 15,20 Euro.

Im Februar hatte Nordex die Anleger mit einer Gewinnwarnung geschockt. Aktuell notieren die Papiere noch rund 37 Prozent unter dem Kursniveau vor der Gewinnwarnung./mis/das

