STUTTGART (dpa-AFX) - Der Daimler -Konzern erwägt die Aufstellung in rechtliche selbstständige Einheiten. Das Unternehmen prüfe, die divisionale Struktur des Unternehmens in rechtlich eigenständigen Geschäftsbereichen abzubilden, sagte Vorstandschef Dieter Zetsche am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Damit könne sich der Konzern unter anderem besser auf regionale Märkte und auf Kunden einstellen, sagte Finanzchef Bodo Uebber. Eine Trennung von einzelnen Geschäftsbereichen sei allerdings nicht geplant. Derzeit befinde sich das Unternehmen in den Anfängen, Vor- und Nachteile rechtlich selbstständiger Geschäftsbereiche zu prüfen. Schon häufiger war in Medienberichten spekuliert worden, Daimler könne sich eine Art Holding-Struktur für die künftige Organisation geben./men/stb

ISIN DE0007100000

AXC0053 2017-07-26/08:35