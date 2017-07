Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG: Neuer Agosi-Vorstand bestätigt und Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt

Neuer Agosi-Vorstand bestätigt und Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt

Pforzheim, 28. Juli 2017

Der Aufsichtsrat der Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG hat in seiner Sitzung am 26. Juni in Pforzheim Herrn Franz-Josef Kron zum Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands und die Herren Dr. Bernhard Olt und Andreas Tiefenbacher mit Wirkung ab 1. Oktober 2017 zu weiteren Mitgliedern des Vorstands berufen.

Außerdem hat die Hauptversammlung am 27. Juni 2017 die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Aufsichtsrats Dr. Ralf Kulemeier, Stephan Csoma, Géraldine Nolens und Carsten Neumann bestätigt. Herr Dr. Kulemeier wird weiterhin den Vorsitz innehaben, Herr Neumann ist sein Stellvertreter.

Über Agosi Die Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG wurde 1891 als Aktiengesellschaft in Pforzheim gegründet und beschäftigt derzeit ca. 400 Mitarbeiter am Standort. Sie ist seit 125 Jahren auf die Rückgewinnung von Edelmetallen und die Herstellung von Edelmetallprodukten spezialisiert. Als Kreislaufanbieter im Edelmetall-Verbundgeschäft und mit internationalen Standorten in allen relevanten Märkten sieht sich das Unternehmen als kundennaher Partner mit überregionaler Präsenz.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG

Kanzlerstr. 17 75175 Pforzheim Deutschland Telefon: +49 (0)7231 9600 E-Mail: info@agosi.de Internet: www.agosi.de ISIN: DE0005038509 WKN: 503850 Börsen: Freiverkehr in München

ISIN DE0005038509

