Düsseldorf (pts015/26.07.2017/10:00) - Wetten, die CDU/CSU bleibt stimmenstärkste Partei und Angela Merkel leitet nach dem 24. September 2017 ihre vierte Amtsperiode als Bundeskanzlerin ein? Wie wahrscheinlich ist es, dass die AfD erstmals den Sprung in den Bundestag schafft und die FDP zurückkehrt? Welche Koalition wird nach der Wahl gebildet und ist die AfD auch ein möglicher Partner? Selten driften die Quoten beim Online-Wettanbieter bet-at-home.com so weit auseinander! Sollte sich ein Außenseiter durchsetzen, so winken satte Gewinne. Mit der niedrigsten Quote von 1.10 scheint die vierte Ära von Angela Merkel als Bundeskanzlerin bereits fixiert. Das US-Votum hat jedoch gezeigt, dass sich ein Tipp auf einen Außenseiter durchaus lohnen kann. Eine Wette auf Martin Schulz wäre demnach das Sechsfache wert, ein anderer Kandidat gar das 15-fache des Einsatzes. AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland steht mit der Quote 35 noch höher im Kurs. Für die Grünen-Kandidaten Cem Özdemir oder Katrin Göring-Eckhardt winken bei zehn Euro Einsatz sogar 2.500 Euro! Spannend auch die Fragen, ob die AfD erstmals den Einzug in den Bundestag und die FDP die Rückkehr schafft. "Wir sehen den Sprung der AfD in den Bundestag mit mehr als 8,5 Prozent der Stimmen gesichert. Mit dem gleichen Stimmenanteil rechnen wir damit, dass Christian Lindner die FDP wieder in den Bundestag zurückführt", so Manuel Wellmann, Chef-Buchmacher bei bet-at-home.com. Die Quote für die AfD liegt hier bei 1.90, der FDP bei 1.85. Stimmenstärkste Partei wäre klarerweise mit 39,5 Prozent die CDU/CSU. Die SPD steht mit 24,5 Prozent an zweiter Stelle. Die meisten Sitze im Bundestag werden ebenso der Union mit der niedrigsten Quote zugesprochen. Deutlich abgeschlagen liegt die SPD mit der Quote 8. Risikofreudige Wetter, die darauf tippen, dass die AfD die meisten Sitze erhält, würden mit dem 40-fachen Gewinn belohnt. Die meisten Sitze für die Linken, Grünen oder die FDP im Bundestag werden aktuell mit 100 taxiert. Ebenso viel gibt es, sollte Christian Lindner das Bundeskanzleramt übernehmen. Dass die CDU/CSU bei einem Wahlsieg mit der SPD in die Koalition geht, scheint mit der Quote 1.25 besiegelt. Am unwahrscheinlichsten ist aus Sicht von bet-at-home.com ein Bündnis der SPD und Grünen: Für einen gesetzten Euro bekommen Risikofreudige 80 Euro. Dass die AfD für keinen der Parteien ein möglicher Koalitionspartner ist, zeigt sich darin, dass diese beim Wettanbieter in keiner der möglichen Tipp-Varianten vorkommt! Über bet-at-home.com Der bet-at-home.com AG Konzern ist in den Bereichen Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 4,7 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter Börse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf http://www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe in den Bereichen Online-Gaming und Sportwetten. (Ende) Aussender: bet-at-home.com Entertainment GmbH Ansprechpartner: Mag. Claus Retschitzegger Tel.: +43 732 9015-1017 E-Mail: retschitzegger@bet-at-home.com Website: www.bet-at-home.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170726015

