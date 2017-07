Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit festeren Kursen in die Sitzung gestartet. Damit schloss er an die Erholung vom Dienstag an. Während die Vorgaben aus Übersee wenig berauschend sind, senden Halbjahresresultate einheimischer Unternehmen, die mehrheitlich über den Erwartungen lagen, positive Signale aus. Insbesondere Lonza vermögen dabei zu glänzen und stechen mit überdurchschnittlichen Kursavancen hervor. Eine grosse Stütze sind daneben die schwergewichtigen Novartis, die von einem positiven Analystenkommentar profitieren.

Im Verlauf des Tages dürfte auch die US-Notenbank wieder zu einem grösseren Thema werden, weil diese am Mittwochabend ihren Zinsentscheid veröffentlichen wird. Erwartet wird, nachdem die jüngsten US-Konjunkturdaten nicht überzeugen konnten und auch die Inflation an Schwung verloren hat, dass die Federal Reserve eher vorsichtig bleiben und die Zinsen erst im Dezember erhöhen wird.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,58% höher bei 8'989,35 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,54% auf 1'430,55 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,51% auf 10'220,15 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 Plus, fünf im Minus und zwei unverändert.

Einen starken Start legten Lonza hin, die mit Avancen von 6,2% die Rangliste der Kursgewinner mit deutlichem Abstand anführen. ...

