FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Mittwoch im Plus in den Tag gestartet. Die Berichtssaison in Europa hat nun langsam an Fahrt aufgenommen - und hält einige Überraschungen parat. Während Daimler solide Zahlen vorgelegt hat, aber beim Automobilgeschäft nicht ganz überzeugen kann, fahren bei Peugeot die neuen Modelle eine hohe Marge ein. Der Euro startet im Vorfeld der Zinsentscheidung in den USA mit 1,1640 Dollar etwas leichter in den Tag. Der DAX legt im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 12.312 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,5 Prozent höher bei 3.491 Zählern.

US-Notenbank lässt Geldpolitik vorerst unverändert

Der Offenmarktausschuss FOMC der US-Notenbank dürfte seine Geldpolitik am Abend unverändert belassen. Auch am Volumen ihrer Bilanzsumme dürfte die Fed vorerst nichts ändern. Allgemein erwarten Beobachter, dass Details zu einer schrittweisen Verkleinerung des Bilanzvolumens erst im September genannt werden. Gleichwohl werden Analysten und Marktteilnehmer das Statement genau auf etwaige Änderungen hinsichtlich der Beurteilung von Inflations- und Wachstumsaussichten prüfen. Sollte das Statement des FOMC als vorsichtiger beziehungsweise weniger optimistisch interpretiert werden, überwiegt nach Einschätzung der Devisenstrategen der Commerzbank das Risiko weiterer Dollar-Schwäche.

Daimler kann hohe Erwartung nicht erfüllen - Aktie dennoch im Plus

Daimler hat auch im zweiten Quartal dank guter Autoverkäufe neue Höchstwerte bei Absatz und Umsatz erzielt, die Markterwartungen aber nicht ganz erreicht. Besonders beim Gewinn lag der Premiumautohersteller unter den Schätzungen der Analysten. Der Ausblick für das Gesamtjahr, den Daimler erst im April angehoben hatte, wurde bestätigt. Für das Lkw- und Vans-Geschäft ist Daimler mittlerweile beim EBIT etwas zuversichtlicher als bisher. Positiv hebt Analyst Michael Punzet von der DZ Bank den guten Ordereingang bei Trucks mit 22 Prozent Plus, vor allem in den USA hervor. Die Aktie handelt 0,5 Prozent höher.

Die Aktie von Peugeot legt um deutliche 4 Prozent zu. Als "sehr beeindruckend" stellen die Evercore-Analysten die EBIT-Entwicklung im Automobilgeschäft heraus, die 13 Prozent oberhalb der Erwartung ausgefallen sei.

Als gut werden die Zahlen von Kion (plus 2,5 Prozent) zum zweiten Quartal im Handel gesehen. "Der Gewinn je Aktie ist über Erwartung, Auftragseingänge und Umsatz sind auf dem angekündigten Weg", sagt ein Händler. In Folge habe Kion das Jahresziel für 2017 bestätigt.

Der Stahlhändler Klöckner & Co (plus 0,3 Prozent) hat dank höherer Produktpreise sowie Optimierungsmaßnahmen im ersten Halbjahr mehr umgesetzt und den Gewinn mehr als verdreifacht. Die Prognose für das Gesamtjahr hat das Unternehmen aus Duisburg bestätigt. Allerdings erwartet das Unternehmen das EBITDA im dritten Quartal aufgrund eines zuletzt weniger günstigen Preisumfelds 35 bis 45 Millionen Euro unterhalb des sehr guten Niveaus der Vorquartale.

Positiv werden die Zahlen von Vossloh an der Börse gesehen. Besonders die Margenentwicklung hebt ein Marktteilnehmer als gut hervor. Vor allem der Bereich Core Components habe dazu beigetragen. Aber auch durch die Auslieferungen nach China konnte ein hoher Umsatz- und Ergebnisbeitrag im Geschäftsfeld Fastening Systems generiert werden. Hier ist das Unternehmen für das zweite Halbjahr etwas vorsichtiger. Die Aktie startet 1 Prozent fester in den Handel.

Im DAX stellen Merck den Hauptverlierer mit 2,5 Prozent, nachdem sie von der Deutschen Bank auf "Hold" nach "Buy" gesenkt wurden. Dürr leiden mit 2 Prozent Minus unter einer zurückgezogenen Kaufempfehlung durch Warburg.

Reifengeschäft bei Michelin läuft nicht rund

Die Zahlen des französischen Reifenherstellers Michelin (minus 0,2 Prozent) überzeugen nicht auf der ganzen Linie. Vor allem das Reifengeschäft, egal ob Pkw oder Lkw, kann die Erwartung der Börse nicht erfüllen.

Mit einem Kursverlust von 1,8 Prozent ist die Aktie von Lafargeholcim größter Verlierer im SMI. Der Zementhersteller hat seine Erwartungen an das diesjährige Wachstum der Nachfrage um einen Prozentpunkt gesenkt und rechnet nun nur noch mit einem Anstieg um 1 bis 3 Prozent. Verantwortlich dafür ist nach Angaben von Lafargeholcim eine schwächere Entwicklung in Entwicklungsländern wie Nigeria oder den Philippinen.

=== DAX 12.315,65 0,42 51,34 7,27 MDAX 24.771,17 0,60 147,34 11,64 TecDAX 2.271,21 0,49 11,04 25,36 SDAX 11.119,95 0,02 2,47 16,81 FTSE 7.474,51 0,53 39,69 4,64 CAC 5.195,91 0,67 34,83 6,86 Bund-Future 161,83 0,21 -0,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.40 Uhr Di, 17.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1630 -0,06% 1,1637 1,1652 +10,6% EUR/JPY 130,06 -0,18% 130,30 130,02 +5,8% EUR/CHF 1,1105 +0,11% 1,1093 1,1073 +3,7% EUR/GBP 0,8928 -0,12% 0,8939 1,1194 +4,7% USD/JPY 111,84 -0,12% 111,97 111,61 -4,3% GBP/USD 1,3026 +0,06% 1,3018 1,3043 +5,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,39 47,89 +1,0% 0,50 -15,1% Brent/ICE 50,73 50,2 +1,1% 0,53 -13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.245,49 1.249,05 -0,3% -3,56 +8,2% Silber (Spot) 16,35 16,49 -0,8% -0,13 +2,7% Platin (Spot) 923,50 928,50 -0,5% -5,00 +2,2% Kupfer-Future 2,86 2,85 +0,3% +0,01 +13,2% ===

July 26, 2017 04:02 ET (08:02 GMT)

