Düsseldorf - Im Mittelpunkt stehen heute die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, wobei die Währungshüter den Leitzins in diesem Monat unverändert bei 1,00 bis 1,25% belassen dürften, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der nächste Zinsschritt um 25 BP sollte nach Erachten der Analysten erst im Dezember erfolgen. Nachdem die Kapitalmärkte über die letzten Wochen Zinserhöhungsfantasien für die US-Notenbank ausgepreist hätten, was wohl einer der Hauptgründe für die jüngste Schwäche des US-Dollar gewesen sei, dürfte das Statement der Währungshüter genau daraufhin untersucht werden, wie groß die Bereitschaft des FOMC für Leitzinserhöhungen in den kommenden Quartalen sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...