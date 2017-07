Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Hochtief von 185 auf 165 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Ein höherer Gewinn im ersten Halbjahr gehe bei dem Baukonzern einher mit einem verbesserten Barmittelfluss, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Mittwoch. Er hob zwar seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2017 und 2018 an. Alles Positive sei in der Aktie jedoch schon eingepreist./tih/la Datum der Analyse: 26.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE0006070006