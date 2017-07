Die vom US-Repräsentantenhaus beschlossenen Sanktionen werden in Russland scharf kritisiert. Ein Abgeordneter schlägt einen harte Töne an. Trump könnte noch einschreiten.

In Russland werden Forderungen nach einer harschen Reaktion auf die vom US-Repräsentantenhaus beschlossenen neuen Sanktionen laut. Die Regierung in Moskau müsse eine "schmerzhafte" Antwort vorbereiten, teilte Konstantin Kosatschjow, ein prominentes Mitglied des Oberhauses, am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. ...

