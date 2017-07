FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax wird am Mittwoch vor womöglich tonangebenden geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,05 Prozent tiefer auf 12 258 Punkte.

USA: - KAUFLAUNE - Erfreuliche Unternehmenszahlen haben die Anleger am New Yorker Aktienmarkt am Dienstag in Kauflaune versetzt. Inmitten der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison legte der Dow Jones Industrial um 0,47 Prozent auf 21 613,43 Punkte zu. Damit ist er nicht weit entfernt von seiner Bestmarke bei 21 681 Punkten. Hohe Kursgewinne bei den Aktien von Caterpillar und McDonalds schoben den Leitindex an. Die gestiegenen Ölpreise sowie die jüngste Stabilisierung des US-Dollar hätten ebenfalls gestützt, hieß es von Händlern.

ASIEN: - ROHSTOFFWERTE HOCH - Steigende Preise für Rohstoffe von Kupfer bis Aluminium haben die meisten asiatischen Börsen am Mittwoch angetrieben. Vor allem in Australien, wo viele Abbaufirmen sitzen, stiegen die Kurse - der Leitindex ASX 200 stieg im späten Handel um rund 1 Prozent. Die jüngsten Drohungen aus Nordkorea gegen die USA schienen dagegen am Aktienmarkt zunächst keinen großen Widerhall zu finden.

DAX 12.264,31 0,45% XDAX 12.264,45 0,09% EuroSTOXX 50 3.473,54 0,59% Stoxx50 3.125,02 0,48% DJIA 21.613,43 0,47% S&P 500 2.477,13 0,29% NASDAQ 100 5.930,65 -0,18% Nikkei 225 20.043,50 0,44% (7:15 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - STABIL - Der Bund-Future sollte kaum verändert in den Handelstag starten, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Mittwochmorgen. Er sieht ihn im Tagesverlauf zwischen 161,05 und 162,30.

Bund-Future Schlusskurs 161,62 -0,50% Bund-Future Settlement 161,60 0,01%

DEVISEN: - STABIL - Der Kurs des Euro hat sich bis zum Mittwochmorgen stabil gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1642 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im späten Wall-Street-Handel. Im europäischen Nachmittagsgeschäft war der Euro zeitweise bis auf 1,1712 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit August 2015 gestiegen, nur kurz danach aber wieder unter die Marke von 1,17 Dollar gerutscht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1694 (Montag: 1,1648) Dollar festgeetzt.

(Alle Kurse 7:00 Uhr) Euro/USD 1,1642 -0,04% USD/Yen 111,90 0,01% Euro/Yen 130,28 -0,02%

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise haben am Mittwoch ihren Erholungskurs fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 50,60 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 48 Cent auf 48,37 Dollar.

