Am Dienstag setzte beim DAX eine kleine Erholungsbewegung ein. Dank eines starken ifo-Index stieg auch der deutsche Leitindex wieder etwas an. Am Ende des Tages ging er mit einem Plus von 0,45 Prozent aus dem Handel. Schlussstand: 12.264 Punkte. Alles zu den weiteren Aussichten erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.