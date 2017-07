BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Agrarkonzern Syngenta hat im ersten Halbjahr auch wegen ungünstiger Wetterbedingungen weniger umgesetzt und verdient. Der vom chinesischen Staatskonzern ChemChina geschluckte Konzern litt zudem unter einem deutlichen Schwund in Lateinamerika, wie Syngenta am Mittwoch in Basel mitteilte. Dort machen der Branche die niedrigen Rohstoffpreise und hohe Lagerbestände in Brasilien zu schaffen.

Der Umsatz ging im ersten Halbjahr insgesamt um zwei Prozent auf 6,92 Milliarden US-Dollar zurück. Mengen und Preise sanken jeweils um ein Prozent. Der Gewinn sackte unter dem Strich um 13 Prozent auf 928 Millionen Dollar ab. "Wir treiben Produktivitätsgewinne und Kosteneinsparungen weiterhin voran, welche die Auswirkungen der schwierigen Marktbedingungen auf unsere Profitabilität teilweise ausgleichen", sagte Konzernchef Erik Fyrwald laut Mitteilung./jha/tav/fbr

