Von Markus Fugmann

Es gibt einige wenige Tage im Leben, bei denen man auch noch Jahre später genau weiß, was man an diesem Tag gemacht oder empfunden hat. Einer dieser Tage ist sicher der Fall der Berliner Mauer, der andere die Ereignisse des 11.September 2001. Und der dritte Tag, an dem ich noch genau weiß, was ich damals gemacht habe, ist der 26.Juli 2012, als Mario Draghi diesen Satz sagte: "Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough."

Ob die EZB wirklich innerhalb ihres Mandats blieb mit den Maßnahmen der Notenbank, die auf diesen Satz folgten, kann man bestreiten. Ist es etwa das Mandat der EZB, europäische Unternehmensanleihen zu kaufen und damit faktisch jene Konzerne zu begünstigen, deren Anleihen man kauft? Wohl kaum.

Aber sei's drum. Kaum bekannt jedenfalls sind die einleitenden Sätze, die Draghi damals sprach, bevor er auf den Höhepunkt seiner Rede zusteuerte und versicherte, dass die EZB alles tun werde, um den Euro zu retten. Und diese Sätze lauten so (die gesamte Rede Draghis vom 26.Juli 2012 finden Sie hier):

"And the first thing that came to mind was something that people said many years ago and then stopped saying it: The euro is like a bumblebee. This is a mystery of nature because it shouldn't fly but instead it does. So the euro was a bumblebee that flew very well for several years. And now - and I think people ask "how come?" - probably there was something in the atmosphere, in the air, that made the bumblebee fly. Now something must have changed in the air, and we know what after the financial crisis. The bumblebee would have to graduate to a real bee. And that's what it's doing."

Draghi nutzte damals die Metapher über eine Hummel, die physikalisch gesehen eigentlich gar nicht fliegen können sollte, aber dennoch fliegen kann (was so natürlich nicht stimmen kann - allerdings ist eine Hummel flugtechnisch sehr ineffektiv und muß viel Kraft aufwenden, um fleigen zu können!). So auch der Euro, wie Draghi meinte - aber bevor Draghi seinen "whatever it takes"-Satz ...

