Das Autohaus Gotthard König GmbH bietet als erster Automobilhändler in Europa die Leasing-Möglichkeit für 10 verschiedene Varianten des Renault Twingo über Amazon.de.



"Seit Jahren nutzen wir nicht nur die im Automobilvertrieb etablierten Automobilbörsen sehr erfolgreich für den Verkauf unserer Fahrzeuge, sondern waren jederzeit bereit auch außergewöhnliche und neue Absatzwege zu testen. Im digitalen Vertrieb konnten wir so bereits sehr frühzeitig tiefgehende Erfahrungen mit unserem eigenen Online-Shop oder in der Zusammenarbeit mit digitalen Rabatt-Plattformen sammeln. Der Mut neue Wege einzuschlagen ist für mich eine Grundvoraussetzung, um als Automobilhändler im Markt der Zukunft bestehen zu können. Die Platzierung unserer Fahrzeugangebote mit Leasing-Verträgen bei Amazon.de ist daher eine für uns logische Konsequenz in der Fortführung unserer visionären Vermarktungsstrategien.", sagt Dirk Steeger, geschäftsführender Gesellschafter des Autohauses.



"Das Projekt wurde in einer agil operierenden Arbeitsgruppe in Abstimmung mit Amazon zum erfolgreichen Launch geführt. Die Zusammenarbeit war auf beiden Seiten ergebnis- und zielorientiert, es hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht, die Herausforderungen dieses Pilotprojektes gemeinsam zu lösen," so Dirk Schumacher, Leitung Online-Marketing des Autohauses.



