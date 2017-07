Es ist der erste Deal nach der Teilung: Der von Metro abgespaltene Elektronikhändler Ceconomy, zu dem Media Markt und Saturn gehören, steigt beim französischen Konkurrenten FNAC Darty ein - und greift tief in die Tasche.

Nur wenige Tage nach der Trennung von der Metro ist dem Elektronikhandelskonzern Ceconomy ein großer Coup gelungen. Das Unternehmen übernimmt 24,3 Prozent an dem französischen Marktführer FNAC Darty. Damit steigt Ceconomy zugleich in einen neuen Markt ein. Denn in Frankreich hat der Händler bisher noch keine Filialen.

Ceconomy übernimmt den Anteil von der Holding Artemis, die im Besitz des französischen Unternehmers Francois-Henry Pinault ist. Der Kaufpreis liegt bei 452 Millionen Euro. "Durch die Beteiligung erhalten wir Zugang zum äußerst attraktiven französischen Markt und seinem stetig wachsenden Consumer-Electronics-Segement", begründetet Ceconomy-Chef ...

