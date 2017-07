Düsseldorf - Die Zentralbank der Russischen Föderation will am bevorstehenden Freitag über die Höhe ihrer Leitzinsen entscheiden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Wie die Mehrheit der Marktteilnehmer würden auch die Analysten eine Rücknahme des Schlüsselsatzes von 9,0% auf 8,75% erwarten. Obwohl die allgemeinen Verbraucherpreise im zurückliegenden Juni überraschend angezogen hätten, bleibe das von den Notenbanker angestrebte Inflationsziel von 4% im laufenden Jahr erreichbar. Tatsächlich laute die Analystenprognose zum Ende 2017 genau auf diesen Anstieg. Der Grund dafür seien der voraussichtlich saisonal nachlassende Preisdruck bei Nahrungsmitteln und eine sich weiterhin abschwächende Kerninflation. Weitere Zinssenkungen seien damit wahrscheinlich und die Analysten würden noch bis Ende 2017 mit mehreren Zinssenkungen bis auf 8,0% rechnen, gefolgt von weiteren Herabsetzungen bis auf 7,0% im kommenden Jahr. In diesem Umfeld würden langlaufende Staatsanleihen der Russischen Föderation für Anleger vermutlich weiter attraktiv bleiben. (26.07.2017/alc/a/a)

