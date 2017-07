Paris - Was die Chancen an den Aktienmärkten der Industrieländer angeht, so sehen die meisten Analysten das größte Potenzial gegenwärtig in Europa, so Stefan Kuhn, Leiter des ETF-Deutschlandgeschäfts bei Lyxor.Hierfür würden sie vor allem drei Argumente anführen: eine höhere Gewinndynamik als in den USA, vergleichsweise günstige Bewertungen und ein durch die Wahl von Emmanuel Macron wiedererstarktes Vertrauen internationaler Investoren in die Eurozone. Und tatsächlich sei es Macron innerhalb nur weniger Wochen gelungen, die angeschlagene Europäische Union ein Stück weit zu revitalisieren.

