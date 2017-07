FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.07.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 360 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 1030 (1020) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JOHNSON MATTHEY TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - BERENBERG RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 800 (675) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 3750 (3650) PENCE - 'HOLD' - CS CUTS ACACIA MINING TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - PT 200 (600) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES LEGAL & GENERAL GROUP PT TO 270 (255) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 3710 (3690) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 863 (839) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - ITV IN LONDON +2.56% AFTER HALF YEAR RESULTS - JPMORGAN CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 840 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 140 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 7.50 (7) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PZ CUSSONS PRICE TARGET TO 350 (345) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2875 (2525) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS RECKITT BENCKISER TO 'HOLD' (BUY) - LIBERUM RAISES JOULES PRICE TARGET TO 385 (350) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES PAYPOINT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 980 PENCE - LIBERUM RAISES STAFFLINE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1350 PENCE - PANMURE CUTS VERNALIS PLC PRICE TARGET TO 31 (65) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS BHP BILLITON TARGET TO 1375 (1500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PT TO 400 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - SAGE GROUP IN LONDON -2.86% AFTER Q3 RESULTS - BUYING US COMPANY INTACCT - SOCGEN CUTS BP TO 'HOLD' (BUY) - UBS CUTS LADBROKES PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HALFORDS GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - UBS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2050 (1950) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.