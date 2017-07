Klöckner & Co SE mit dem besten Halbjahresergebnis seit sechs Jahren

- Operatives Ergebnis (EBITDA) von 140 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2017 nach 88 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum

- Umsatzanteil über digitale Kanäle sukzessive auf 15 % im 2. Quartal 2017 gesteigert

- Prognose eines deutlichen Anstiegs des EBITDA um mehr als 10 % für das Gesamtjahr bestätigt

Duisburg, 26. Juli 2017 - Im ersten Halbjahr 2017 ist der Umsatz von Klöckner & Co im Wesentlichen preisgetrieben deutlich um 11,7 % auf 3,2 Mrd. EUR angestiegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) wurde noch stärker um 58,6 % auf 140 Mio. EUR verbessert. Neben dem freundlicheren Preisumfeld waren die Effekte aus Optimierungsmaßnahmen die wesentlichen Ergebnistreiber. Das Konzernergebnis konnte mit 59 Mio. EUR nach 19 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum sogar mehr als verdreifacht werden. Entsprechend stieg das Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR auf 0,59 EUR.

Damit befindet sich Klöckner & Co auf Kurs, das für das Gesamtjahr gesteckte Ziel eines EBITDA-Anstiegs um mehr als 10 % im Vergleich zum Vorjahreswert von 196 Mio. EUR zu erreichen. Dabei wird das EBITDA im 3. Quartal aufgrund eines zuletzt weniger günstigen Preisumfelds mit 35 bis 45 Mio. EUR aber unterhalb des sehr guten Niveaus der Vorquartale liegen.

Gut vorangekommen ist Klöckner & Co bei der Umsetzung der Strategie "Klöckner & Co 2020". So wurde der über digitale Kanäle generierte Umsatzanteil sukzessive auf 15 % im 2. Quartal 2017 gesteigert. Weiter ausgebaut werden soll das Digitalgeschäft u. a. über die in Österreich und den Niederlanden neu gelaunchten Onlineshops. Zudem werden die Onlineshops - beginnend in Deutschland - zunächst für komplementäre Produkte von Drittanbietern geöffnet. Das ist eine wichtige Vorstufe für die noch für das laufende Jahr geplante Erstversion einer offenen Industrieplattform unter Einbezug von Wettbewerbern.

Weiter ausgebaut werden konnte auch das Geschäft mit höherwertigen Produkten und Dienstleistungen. So wurde am Standort in Bönen, Nordrhein-Westfalen, der erste Teil eines Service-Centers zur Verarbeitung von Aluminium-Flachprodukten für die Automobil- und verarbeitende Industrie in Betrieb genommen. Bereits 2018 soll die Großinvestition über rund 35 Mio.

EUR die volle Verarbeitungskapazität von 80.000 t Aluminium pro Jahr erreichen.

Voll im Zeitplan liegt Klöckner & Co auch bei der Umsetzung des Optimierungsprogramms "One Europe". Durch eine stärkere Zentralisierung der europäischen Aktivitäten konnte das zum Jahresanfang gestartete Programm in den ersten sechs Monaten bereits einen spürbaren operativen Ergebnisbeitrag von 5 Mio. EUR erbringen. Bis 2019 soll dieser Beitrag auf jährlich 30 Mio. EUR steigen.

Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Mit unserer Strategie ,Klöckner & Co 2020' optimieren wir unser Kerngeschäft und investieren in höhermargige, zunehmend digitale Geschäfte. Bestätigt durch die erfreuliche Ergebnisentwicklung werden wir diesen Weg konsequent weitergehen."

Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 12 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

