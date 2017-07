DAX: Wassertreten am Mittwoch >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » DAX-Frühmover kommentiert: Merck KGaA,... » Fraport will nach 5 Minus-Tagen wieder... Dax: Wassertreten am Mittwoch Vor dem Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank am Abend halten sich die Anleger wie erwartet zurück. Dass an der Wall Street neue Rekorde erklommen wurden, lässt die Anleger hierzulande kalt. Langweilig ist der Börsenhandel heute aber trotzdem nicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...