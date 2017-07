Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Baar ZG (pts018/26.07.2017/10:55) - Zur Zeit gibt es bei CasaRiviera äusserst attraktive Angebote als hochrentable Kapitalanlagen in Ferienhäuser, -wohnungen oder Villen in Ligurien an der nahen Riviera (mit Preisreduktionen bis 75 % im Vergleich zur ersten Bank-Schätzung). Der Immobilienkauf lohnt sich dreifach: Man besitzt ein sehr schönes Feriendomizil, man profitiert von Wertsteigerungen und man generiert Einnahmen aus der Untervermietung. Die aktuellen Angebote von CasaRiviera.ch beinhalten über 350 Ferienhäuser mit Preisen von 42'000 Euro bis 480'000 Euro, über 100 Villen mit grossen Gärten (bis 50'000m2) und Preisen ab 320'000 Euro, sowie über 250 Wohnungen mit Preisen von 42'000 Euro bis 290'000 Euro. Besonders aktuelle Angebote sind untenstehend aufgelistet oder hier aufgeführt: https://plus.google.com/102311241088353919776 Wer ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung oder eine Villa am Meer sucht, der sollte im nahgelegenen, vorteilhaften West-Ligurien den führenden Anbieter CasaRiviera.ch nach passenden Objekten und Schnäppchen-Angeboten fragen. Was spricht für das westliche Ligurien? - 300 Sonnentage und angenehme Temperaturen zwischen 14 und 28 Grad. Bestes Klima in Europa. Dank ausgeglichenen Temperaturen, nie zu heiß und nie zu kühl - Ganzjahres-Golf und -Outdoor-Aktivitäten (ohne Frost, ohne Nebel) - Kraftorte, wo man geht und steht. Ein Jungbrunnen für die Gesundheit - Herrliche Strände, einzigartige Vielfalt von Aussichten und Anblicken am Meer - Entspannende Strandpromenaden und originelle Ortszentren mit historischen Gebäuden und typisch einheimischer Gastronomie. Atemraubende Gegensätze von Alpen und Meer - Wunderbare Flora und Fauna, die zur Bezeichnung Blumen- und Palmen-Riviera geführt hat - Nähe zu den viel teureren Monaco, Nizza und Côte d'Azur, die man einfach besuchen kann - Hohe Rendite-Aussichten, dank einzigartig günstigen Schnäppchen-Angeboten von CasaRiviera.ch . Was spricht für CasaRiviera.ch? Dank einzigartigem Beziehungs-Netz kann CasaRiviera.ch den Interessenten, in der herrlichen Ferienregion West-Ligurien, einzigartige Schnäppchen-Angebote mit Qualitäts-Vorteilen und höchstem Rendite-Potenzial unterbreiten. Neu dazugekommen sind: Rusticos zum Ausbauen oder Restaurieren Stark erweitert wurde die Auswahl mit Rustico-Angeboten in verschiedenen Grössen, zum Teil mit sehr schönen, grossen Grundstücken (bis 2'000 m2): - Rustico zum Ausbauen, mit 2000 m2 Land, nur 5 Min. zum Meer, zum sensationellen Schnäppchenpreis von nur 49'000 Euro, wo doch das Grundstück bereits mehrfach wertvoller ist - Rustico mit sehr schöner Meersicht, 100 m2 Wohnfläche für nur 65'000 Euro - Rustico Wohnfläche 90 m2 (kann ausgebaut werden), mit 800m2 Land und schöner Meersicht nur 160'000 Euro - Rustico mit 80 m2 Wohnfläche und schöner Terrasse (zum Restaurieren) nur 65'000 Euro - Rustico 600 m2 Wohnfläche, ideal auch als B&B ausbaubar, Land 1000 m2 für nur 145'000 Euro Immobilien mit schöner Meersicht - Haus mit 180 m2 Wohnfläche, 3 Schlafzimmern, 2 Bädern, 2 Küchen, 2 Salons, Pool, sehr schönes Grundstück, mit Meersicht, 450'000 Euro - Appartement mit 100 m2 Wohnfläche, mit Meersicht, 2 Schlafzimmern, grosser Terrasse, Salon, Küche, Badezimmer, nur 180'000 Euro Aktuelle Angebote direkt am Meer - Neubau Eigentums-Wohnung mit 2 Zimmern, 56 m2 auf allerhöchstem Standard, mit Solar-Energie Klasse AAA, Whirlpool auf dem Dach, Luxus pur auch im Innenausbau, herrlicher Blick auf den Strand, mitten im Ferienort. Schnäppchenpreis 335'000 Euro - Einzigartige Villa direkt am Mittelmeer, Barock-Stil, 18 Zimmer, 380 m2 Nutzfläche, Schätzpreis der Bank 8 Mio. Euro Schnäppchenpreis 2.3 Mio. Euro (müsste wohl renoviert werden) Weitere, sehr kostengünstige Immobilien - Wohnhaus mit 100 m2 Wohnfläche und schöner Terrasse, 5 Min. zum Meer, Schnäppchenpreis nur 42'000 Euro - für Naturfreunde: Gebäude mit 150 m2 Nutzfläche plus kleines Wohnhaus und 10'000 m2 Land, nur 150'000 Euro - Haus mit 80 m2 Wohnfläche, 8 km vom Meer für nur 50'000 Euro. Für Kapitalanlagen und Immobilien-Angebote an der Riviera lohnt es sich, die passenden Angebote von CasaRiviera.ch anzufordern und zu prüfen. Rechtsbeistand und Sicherheit CasaRiviera.ch empfiehlt und bietet: Juristisch sichere Abwicklung und Rechtsbeistand durch neutralen, spezialisierten Anwalt, der in Koordination mit den italienischen Notaren verlässliche Verträge erstellt. Das Rechtsgeschäft wird durch die eigene Schweizer Gesellschaft abgewickelt und unterliegt Schweizer Recht. Einladung zur Besichtigung von bedürfnisentsprechenden Immobilien vor Ort Das CasaRiviera-Team lädt solvente Interessenten ein, sich an der westlichen italienischen Riviera selbst ein Bild der einzigartigen Schnäppchen-Angebote zu machen. Nach Interessens-Bekundung und Anmeldung zeigen wir die passenden Rendite-Objekte sehr gerne vor Ort. CasaRiviera.ch ist die erste Adresse in Ligurien für Kunden, die ein Ferienhaus oder eine Wohnung kaufen oder mieten möchten (Mietdauer ab 2 Tage). (Ende) Aussender: CasaRiviera AG Ansprechpartner: Cora Genge und Team Tel.: +41 41 511 03 66 E-Mail: info@casariviera.ch Website: www.casariviera.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170726018

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 04:55 ET (08:55 GMT)