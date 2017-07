Die traditionsreichen deutschen Osram-Werke sollen aufgrund des schrumpfenden Geschäftsfelds nicht geschlossen werden - ganz im Gegenteil. Aus der Glühlampen-Produktion wird ein hochtechnologisiertes Werk mit Zukunft.

Der Beleuchtungshersteller Osram will seine Traditionswerke in Deutschland durch die Umwandlung in High-Tech-Standorte sichern. Das hat die Unternehmensleitung nach dpa-Informationen in einem Eckpunktepapier "Zukunftskonzept Osram" mit den Arbeitnehmervertretern in der IG Metall ...

