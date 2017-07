Das unrühmliche Karriereende von Harald Wohlfahrt in der Schwarzwaldstube zeigt: Spitzenköche sind auch Spitzenmanager. Welche Ratschläge ihnen halfen, an die Spitze zu kommen und sich dort zu halten.

Sie sind die Champions-League-Spieler, CEOs und Superstars der Welt der Restaurants - und, wie das überraschende Karriereende von Harald Wohlfahrt, für viele Jahre Deutschlands bester Koch, zeigt, im Rampenlicht der Gesellschaft. Köche mit ein, zwei oder drei Sternen im Guide Michelin stehen täglich in der Küche, um die Lorbeeren, die sie verdienen, zu rechtfertigen. Bringt der Service den Teller nur halb geleert zurück, ist schon in der Spülküche klar, welches Urteil der Kunde über die Leistung gefällt hat. Für die er mehrere hundert Euro bezahlt hat, um ein besonderes Erlebnis zu bekommen.

Kaum ein Beruf, in dem das Feedback des Kunden den Chef so schnell erreicht, wie der des Spitzenkochs.

Damit der Kunde dauerhaft glücklich ist und die Sterne bleiben, müssen Spitzenköche ständig neue Ideen entwickeln und umsetzen. Teams aus meist jungen - und oft schlecht bezahlten - Menschen sind essentiell für den eigenen Erfolg. Nur wer innovativ und kreativ ist, ein Auge fürs Detail und beste Rohstoffe hat, bekommt die begehrten Auszeichnungen: die Michelinsterne, viele Punkte im Gault Millau oder einen Platz in der Liste "50 Best Restaurants of the World".

Um das zu erreichen, braucht es nicht nur handwerkliches Können, sondern auch Chefqualitäten. Berühmte Sterneköche sind Künstler, Manager und Führungskraft. Der Management-Berater Frank Arnold hat 62 von ihnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt, was sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Er bat um das Konzentrat, die Essenz - den besten Rat, den sie je bekamen. Entsprechend heißt sein aktuelles Buch, das kürzlich im Hanserverlag erschien: "Der beste Rat, den ich je bekam - Lebensrezepte von Spitzenköchen".

Christian Bau: Familie und Ehe

Viele Köche verderben den Brei? In diesem Falle steuern die Herdkünstler jeder Zutaten und Rezepte bei, die eher ein Menü der Lebensführung als ein Gericht des Verhaltens entstehen lassen. So ist es Christian Bau, der mit drei Michelinsternen ausgezeichnete Koch, der auf den Wert der Familie verweist. Ihm habe sein Lehrmeister ...

