Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Karl-Theodor zu Guttenberg (45), vor sechs Jahren nach dem Skandal um seine Dissertation als Verteidigungsminister zurückgetreten, arbeitet intensiv am politischen Comeback - unterstützt nicht nur von der Spitze der CSU. "Horst Seehofer wünscht sich eine Rückkehr von Guttenberg", so Seehofer-Sprecher Jürgen Fischer gegenüber GALA (Ausgabe 31/2017, ab morgen im Handel). Aber auch "an der Basis wird über eine Rückkehr in ein politisches Amt gesprochen". Die Partei setze dabei auf die anhaltende Strahlkraft des Freiherrn. Fischer: "Er fasziniert die Menschen. Wir gehen davon aus, dass er die Bierzelte füllen wird."



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de