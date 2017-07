Hamburg (ots) - Guido Maria Kretschmer (52) reitet auf einer Welle des Erfolgs und bleibt trotzdem bodenständig. Im exklusiven CLOSER-Interview (EVT 26.07.) spricht der Designer über Mondphasen, Urlaub mit den Eltern und seinen tiefen Glauben.



"Ich bin mir sehr sicher, dass ich zwei, wenn nicht sogar drei Schutzengel habe. Ich fühle mich sehr behütet durch eine Kraft, die mich hält", sagt Kretschmer. Wie diese Kraft genau aussehe, sei zweitrangig, aber er glaube fest daran, dass es etwas Größeres gibt.



Der Modeschöpfer hält sich für ein Glückskind, setzt aber manchmal auch auf die Kraft des Mondes: "Bei größeren Bäumen - also sozusagen größeren Investitionen - richte ich mich nach dem Mondkalender. Da schaue ich, ob die richtige Zeit ist, sie zu pflanzen, damit sie gut gedeihen."



