Zusammenfassung: Die amerikanische Zentralbank trifft sich am Mittwoch - keine Änderungen in der Zinspolitik werden erwartet Die FED steckt zwischen einer schwachen Inflation und guter Arbeitnehmerzahlen fest Der Dollar könnte nach der Veröffentlichung weitere Verluste verbuchen Analyse: Am Montag erreichte der EURUSD den höchsten Stand seit zwei Jahren. Und dies nicht nur wegen der Sitzung der ...

