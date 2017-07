Passau (ots) - Erstmals beleuchtet das Oberhausmuseum die jüngste Geschichte Passaus. Die Ausstellung erzählt die Geschichte der Stadt Passau seit 1950 in drei Kapiteln, die von Traditionen, Umbrüchen und Herausforderungen handeln. Bis zum 6. Januar geht es um prominente Institutionen und Persönlichkeiten der Stadt, den rasanten Wandel unseres Alltags, um Liebgewonnenes, Verlorenes, um Erfolge und Tragödien. Und am Ende darf auch geträumt werden.



Der Sammlungsaufruf an die Passauer



Bereits im November 2016 fiel der Startschuss für die Ausstellung mit einem Sammlungsaufruf für Objekte und Themenvorschläge. Dem Aufruf folgten rund 200 Passauer, knapp 300 Objekte wurden an das Oberhausmuseum übergeben, 160 davon sind in der Ausstellung zu sehen



Ein Wiedersehen mit ProLi, Bschütt-Bad, Pemperlprater und Niha-Uhr



Das erste Kapitel handelt von den großen Traditionen Passaus. Altbewährte Geschichten werden aus neuen spannenden Perspektiven und anhand von teils außergewöhnlichen Objekten erzählt: von der original Niha-Uhr, persönlichen Gegenständen von bekannten Passauern und den Ilzer Perlen bis hin zur Frage, was Fußball und Kirche miteinander verbindet.



Dem rasanten Wandel der letzten sechzig Jahre widmet sich das Kapitel "Passauer Umbrüche". In den wilden 70ern veränderten sich im Zuge der Gebietsreform die Passauer Stadtgrenzen und die Gründung der Universität brachte Studentenleben in die Stadt. Es gibt zudem ein Wiedersehen mit dem original Pemperlprater, mit dem viele Passauer liebgewonnene Erinnerungen an ihre Kindheit verbinden. Und auch vermeintlich Verschwundenes wird wieder sichtbar: ob Verkehrszeichen oder abgerissene Häuser an Donau und Ilz, die örtlichen Institutionen der Passauer Konsumwelt oder die Ikonen des Freizeitvergnügens vergangener Tage, wie das Freibad Bschütt oder das alte ProLi.



Aber auch die Herausforderungen, die Passau und seine Bewohner erlebt haben, sind Thema der Ausstellung. Hilfsbereitschaft und Solidarität sind ein Bestandteil der Passauer Identität.



Und zum Schluss darf dann geträumt werden - von Passau, einer der schönsten Städte der Welt.



Ausstellungslaufzeit: bis 06.01.2018 (Winterschließzeit 16.11. - 24.12.2017) Öffnungszeiten: bis 15.11. Mo-Fr, 9-17 Uhr; Sa, So, Feiertag, 10-18 Uhr sowie 24.12. - 06.01. täglich 10-16 Uhr



